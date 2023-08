Bochum: Beliebter Mode-Laden macht dicht – doch Holland-Urlauber werden sich jetzt freuen!

Jeder Einkaufsbummel durch Bochum könnte in den kommenden Wochen ein wenig wehmütiger werden. Erneut verkündet ein bekannter Mode-Laden seine Schließung.Doch es gibt auch Lichtblicke: Ein aufregender, internationaler Newcomer steht bereits in den Startlöchern!Bochum: Ein Abschied mit großem RabattWie die „WAZ“ berichtet, muss die Fußgängerzone in Bochum bald auf die Modekette Brax verzichten. Große Plakate am […]