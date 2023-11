Bochum: Ausgerechnet HIER entsteht ein neuer Freizeitpark – doch es gibt Probleme

NRW ist bekannt für eine Vielzahl von Attraktionen, darunter auch eine große Anzahl von Freizeitparks. Mehr als 25 dieser beliebten Attraktionen befinden sich in dem Bundesland, darunter bekannte Freizeitparks wie der Movie Park und das Phantasialand. Aber auch beispielsweise das Schloss Beck erfreut sich großer Beliebtheit. Jetzt will auch Bochum dazu gehören.

Der geplante Freizeitpark wird zwar nicht an die Größe des Movie Parks oder des Phantasialandes heranreichen, ist aber auf jeden Fall eine echte Attraktion für Familien aus der Umgebung. „Urban Blue“ soll der neue Park heißen, dessen Eröffnung bereits für Sommer 2023 geplant war. Doch die Bochumer müssen sich noch gedulden. Nach Angaben der WAZ könnte die Eröffnung noch auf sich warten lassen.

Urban Blue Wasser- und Freizeitwelt Langendreer: Wann ist es endlich so weit?

Bereits im vergangenen Jahr angekündigt, sorgte der neue Park für Aufregung unter den Bochumern. Denn der neue Park, der den Namen „Urban Blue Wasser- und Freizeitwelt Langendreer“ tragen wird, entsteht nicht auf einer freien Fläche, sondern auf dem Gelände des Freibades Langendreer. Mehr als 7.000 Unterschriften wurden gesammelt, um das Aus des beliebten Freibads zu verhindern. Chancenlos. Nun sollten sich die Bochumer das neue Spektakel wenigstens anschauen dürfen, doch Fehlanzeige: Eine Eröffnung ist dieses Jahr nicht mehr in Sicht.

Foto vom Juni 2023: Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und die Verantwortlichen sind zuversichtlich. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Zuletzt war die Eröffnung für den Spätsommer geplant, musste aber wegen der Insolvenz der ausführenden Baufirma verschoben werden. Auf Anfragen der WAZ hieß es zuletzt: „Wir werden jetzt erst im Frühjahr 2024 eröffnen“. Verschiedene Erd- und Pflasterarbeiten rund ums Planschbecken stünden noch an und auch die Brücke, die von der Terrasse des Hallenbades in den Außenbereich führt, müsse noch errichtet werden, so der Wasserwelten-Sprecher Christian Seger gegenüber der WAZ.

Großes Spektakel geplant

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass die neue Attraktion von den Bochumern gut angenommen wird. „Vom Schwimmbecken über diverse Sport- und Spielmöglichkeiten bis hin zum Gastronomie- und Relax-Bereich können sich alle auf ein einmaliges Freizeitangebot im Bochumer Osten freuen“, heißt es auf der Internetseite, auf der auch schon die Pläne zu sehen sind. So soll es neben den Schwimmbecken auch einen Spraypark, Sportfelder, einen Strandabschnitt und Entspannungsbereiche geben.

Auch die Eintrittspreise stehen schon fest. Mehr Infos zu den Preisen erfährst du bei der WAZ <<<. Es bleibt abzuwarten, ob die Eröffnung im Frühjahr 2024 stattfindet oder ob wir uns auf eine weitere Verschiebung einstellen müssen.