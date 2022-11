Bochum: Brand in Mehrfamilienhaus ++ Frau schwer verletzt aus Wohnung gerettet

Feuer in Bochum! Am Freitagmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in Eppendorf eine Wohnung in Brand geraten.

Die komplette Wohnung stand in Flammen, die auch die Etage darüber erreichten. Die Feuerwehr Bochum musste eine Bewohnerin aus einem Zimmer retten. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN mitteilte.

Bochum: Wohnung in Vollbrand – Fenster platzen vor Hitze

Um kurz nach 13.00 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf. Mitsamt der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst – insgesamt 50 Einsatzkräfte – machte sie sich auf den Weg zum Lilienweg. Dort stand ein Mehrfamilienhaus an einem Abhang und aus der untersten Wohnung leckten die Flammen.

Trotz des tatkräftigen Einsatzes der Helfer brannte die Wohnung – zwei Zimmer und der Flur – in voller Ausdehnung. Die Flammen erreichten auch die Etage darüber und die schiere Hitze des Feuers sprengte die Fensterscheiben.

Bewohnerin schwer verletzt im Krankenhaus

Die Bewohnerin der nun komplett ausgebrannten Unterkunft mussten die Einsatzkräfte aus den Flammen retten und sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus bringen. Nach dem Vollbrand wird sie nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren können. Diese ist nun nämlich unbewohnbar. Die obere Etage hat bis auf kaputte Fenster und ein bisschen Rauch nichts abbekommen.

Um 15.00 Uhr war der Brand dann gelöscht und die Feuerwehr könnte ihre Sachen packen und vom Brandort abziehen. Die Ermittlungen zur Brandursache dürfte nun die Polizei übernehmen. Die konnte auf Anfrage von DER WESTEN bisher allerdings keine Details nennen.