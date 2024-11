Bochum: Explosion reißt Anwohner aus dem Schlaf! Gebäude in Trümmern

Ein gewaltiger Knall hat viele Menschen in Bochum in der Nacht von Montag auf Dienstag (12. November) aufgeschreckt. Gegen 2.50 Uhr explodierte ein Sprengsatz im Stadtteil Grumme.

Die Täter hatten nur ein Ziel: die Sparkasse an der Josephinenstraße. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort ankamen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Die Filiale des Bankinstituts in Bochum lag in Trümmern.

Bochum: Explosion in Sparkassen-Filiale

Scherben, Backsteine und massenweise Dämmmaterial quer über den Boden verteilt. Kabel hängen von der Decke. Selbst Türen und Fenster sind aus der Verankerung gerissen. Die Wucht der Explosion im Foyer der Sparkasse in Bochum muss gewaltig gewesen sein. Zum Glück befindet sich keine Wohnungen innerhalb des Gebäudes und niemand hielt sich zum Zeitpunkt der Detonation in der Nähe der Filiale auf, sodass es keine Verletzten gibt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Sprengsatz im Vorraum des Geldinstituts gezündet haben, um Geld aus den dort aufgestellten Bankautomaten zu stehlen. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, ist bislang unklar.

Die Sparkassen-Filiale in Bochum ist nach der Explosion komplett verwüstet. Foto: Polizei Dortmund

Polizei bittet um Hilfe

Die Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte vor Ort Spuren. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die bei der Fahndung nach den Tätern helfen können: Du hast die Tat beobachtet, möglicherweise Tatverdächtige oder ein Fluchtfahrzeug in der Straße gesehen? Dann melde dich bitte bei den Ermittlern unter der Nummer: 0231/132-7441.

Wie es mit der Filiale der Sparkasse in Bochum-Grumme weitergeht, ist unklar. Kunden werden wohl reichlich Geduld brauchen, bis sie dort ihre Bankgeschäfte wieder aufnehmen können.