Bochum: dm-Kunden stehen plötzlich vor verschlossenen Türen – das steckt dahinter

Neues Jahr, neuer Look! Für eine dm-Filiale in der Innenstadt von Bochum wird genau dieses Motto umgesetzt. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet, werden Kunden in Bochum schon bald vor verschlossenen Türen stehen.

Bochum: dm-Filiale mehrere Wochen geschlossen

Auf ganzen 430 Quadratmetern können Kunden in der Bochumer dm-Filiale an der Kortumstraße 52 aktuell noch Drogerieartikel, Lebensmittel und auch Dinge des alltäglichen Bedarfs kaufen. Zum neuen Jahr soll sich das allerdings ändern.

Die Innenstadt von Bochum soll laut WAZ teilweise einen neuen Anstrich bekommen. Neben der Sanierung des Heiland-Möbelhauses an der Ecke Kortumstraße/Südring und dem Umbau zu einem Apartementhaus bis 2025, wird auch die dm-Filiale in direkter Nachbarschaft renoviert.

Die Umbauarbeiten beginnen Mitte Februar 2024, sollen dann sechs Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Gegenüber der WAZ geht Thorsten Rose, Gebietsverantwortlicher des Unternehmens, von einer Wiedereröffnung etwa im März aus.

Bochum: Das erwartet Kunden

Die Filiale wird während der Renovierung „mit dem neuen dm-Ladendesign ausgestattet“, die Größe der Verkaufsfläche bleibt gleich. „Mit dem neuen Ladenbild erhalten unter anderem die Bereiche Schönheit, Duft und Gesundheit das neue Design“, erklärt Rose. „So schmücken helle Hintergründe in gelb-orange-Verläufen die Wände hinter der Kosmetiktheke.“

Der Laden soll zudem eine kleine Beauty-Insel bekommen, die Gesichtspflege-Regale erhalten Trennwände, durch die die verschiedenen Marken hervor gehoben werden. Der Gesundheitsbereich soll durch Verzierungen mit Ginkgo-Blättern „schnell als dieser erkannt werden“.

Auch wenn die dm-Kunden in Bochum sich also schon jetzt auf die Neugestaltung der Filiale freuen können, schauen sie aber natürlich auch während der Umbauarbeiten in die Röhre. Welche Alternative Gebietsverantwortlicher Thorsten Rose ihnen anbietet, liest du im ganzen Artikel der WAZ.