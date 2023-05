Bochum Hauptbahnhof vom Verkehr abgeschnitten – nächste Hiobsbotschaft für Pendler

Mega-Probleme am Hauptbahnhof in Bochum! Auf Twitter gab die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen (2. Mai) bekannt, dass dort aktuell keine Zugfahrten mehr möglich sind.

Das lange Wochenende nach dem Mai-Feiertag ist grade vorbei, da erwischt es Pendler aus Bochum eiskalt: Wegen eines defekten Stellwerks halten am Dienstag keine Züge am Bochum Hauptbahnhof!

Bochum: Fernverkehr wird umgeleitet

Die Störung führt dazu, dass keine Zugfahrten im Raum des Bochumer Hauptbahnhofs möglich seien, sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen, heißt es auf dem Twitter-Account der Deutschen Bahn.

+++Bochum: Luxus-Döner-Betreiber hört immer wieder die gleichen Worte – jetzt muss er reagieren+++

Demnach halten die Züge am nächsten Bahnhof und warten. Der Fernverkehr wird umgeleitet. Nach Angaben der Deutschen Bahn handelt es sich wohl um einen Vandalismus-Schaden. Unbekannte haben offenbar Glasfaserkabel durchtrennt, die unter anderem wichtig zur Weichenstellung sind. Die Reparatur sei aufwendig und werde voraussichtlich bis zum Mittwochmorgen dauern, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstag: „Wir gehen derzeit davon aus, dass der morgige Berufsverkehr am Morgen noch beeinträchtigt sein wird.“

Das müssen Pendler wissen

Die Deutsche Bahn kündigte zahlreiche Verspätungen und Teilausfälle an auf folgenden Strecken:

RE 1 (RRX), RE 6 (RRX), RE 11 (RRX): die Züge werden zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf in beide Richtungen umgeleitet. Alle Zwischenhalte entfallen. Ersatzhalte: Gelsenkirchen Hbf und Herne. Ein Busnotverkehr (BNV) mit zwei Bussen der Firma Luchs und zwei Bussen der Firma Vias pendelt zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf.

Die Züge der Linien RE 16 aus Richtung Hagen Hbf enden und beginnen in Witten Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Witten Hbf und Essen Hbf.

Die Züge der Linie RB 40 fallen bis auf Weiteres zwischen Essen Hbf und Hagen Hbf komplett aus.

RE 16 und RB 40: ein Busnotverkehr mit Bussen der Firmen Schiwy, Verhuven und Haniqi ist zwischen Witten Hbf und Essen Hbf eingerichtet. Bitte beachten Sie, die Busse halten in Essen Hbf, an der Haltestelle Postbank.

Die Züge der Linie RB 46 aus Richtung Gelsenkirchen enden/beginnen in Bochum Riemke. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Bochum Riemke und Bochum Hbf.

Die S-Bahnen der Linie S 1 aus Richtung Düsseldorf enden/beginnen in Essen Hbf. Es besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen der Firmen Schiwy, Rainer und Haniqi zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf. Bitte beachten Sie, die Busse halten in Essen Hbf, an der Haltestelle Postbank.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Zu allem Überfluss kam am Dienstagnachmittag noch ein Oberleitungsschaden in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs hinzu, der für zusätzliche Verspätungen gesorgt hatte.