Bochum: Dramatische Szenen am Himmel! Plötzlich geht es um Leben und Tod

Das hätte auch ganz böse ins Auge gehen können: Plötzlich spielten sich mitten über Bochum dramatische Szenen ab! Es ging um Leben und Tod.

Sie flogen beide über Bochum – dann kamen sie sich gefährlich nahe: Zwei Kleinflugzeuge wären beinah ineinander geflogen! Experten untersuchten den Fall, wie die „WAZ“ berichtet.

Vorfall über Bochum passierte bereits vor einigen Monaten

Passiert ist der Vorfall schon im Herbst 2023 – doch erst jetzt kam er ans Licht. Aus einem veröffentlichten Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ist hervorgegangen, dass zwei Kleinflugzeuge über Bochum fast ineinander gecrasht sind.

Es passierte am 2. Oktober 2023. Eine Cessna F 172P und eine Robin DR400/180R drehten über Bochums Himmel ihre Kreise. Der Pilot (32) der Cessna war mit zwei weiteren Passagieren unterwegs. Sie starteten und landeten in Dortmund. In der Robin saß ein 60-jähriger Pilot mit einem weiteren Passagier. Sie flogen vom Segelflugplatz Ithwiesen (Niedersachsen) zum Flughafen Essen/Mülheim.

Plötzlich tauchte ein weiterer Flieger auf

Der Cessna-Pilot war kurz vor dem Ende seines Rundflugs. Er wollte zum Abschluss noch eine 180-Grad-Kurve um die Bochumer Innenstadt fliegen. Danach sollte es zurück nach Dortmund gehen.

Er leitete die Kurve ein und habe vorher „den Luftraum intensiv abgesucht und keinen Konfliktverkehr ausmachen können“. Doch plötzlich DAS: Rechts oberhalb der Cessna tauchte ein kleines rot-weißes Flugzeug auf! Das gab der Pilot selbst zu Protokoll. Er schätze den Abstand auf rund 50 Meter ein.

Auch der andere Pilot entdeckte den Flieger. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete er laut eigenen Aussagen ein Ausweichmanöver nach links ein. Eine Warnung vom System habe er nicht bekommen. Zudem gab es wegen der tiefstehenden Sonne „Sichteinschränkungen“. Wie der Vorfall einzuordnen ist, liest du im Artikel bei der „WAZ“.