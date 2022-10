Bochum: Bombenentschärfung in der Innenstadt +++ Über 5.000 Menschen müssen aus ihren Wohnungen

Bombenentschärfung in Bochum! Am Dienstag (18. Oktober) gab es an der Sachsenstraße und der Wattenscheider Straße zwei „Kampfmittelverdachtspunkte“, wie die Stadt Bochum auf ihrem Twitter-Account mitteilte. Bei einer Überprüfung am Mittwoch wurde eine englische 500-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Langzeitzünder an der Sachsenstraße gefunden. Der zweite Verdachtspunkt auf der Wattenscheider Straße bestätigte sich nicht. Die Fliegerbombe muss im Laufe des Tages entschärft werden. In unserem Newsblog halten wir dich auf dem Laufenden.

Mittwoch, 19. Oktober

14.55 Uhr: Die Evakuierung in der Bochumer Innenstadt hat begonnen. Die A448 wird, wie bereits am Dienstag angekündigt, voraussichtlich um 18 Uhr im betroffenen Bereich gesperrt. Auch der öffentliche Nahverkehr muss im Zuge der Bombenentschärfung an der Sachsenstraße weiträumig eingeschränkt werden.

Folgende Linien können davon betroffen sein: 302, 305, 310, 345 und 352. Wie die Stadt Bochum auf ihrer Facebookseite mitteilt, werden die Einschränkungen wahrscheinlich nur im Zeitraum der Bombenentschärfung andauern. Fahrgäste können bis zum Mittwochabend mit Ausfällen, Verzögerungen und Umleitungen rechnen.

12.33 Uhr: Rund 5.500 Bewohner müssen in einem Sicherheitsabstand von 570 Metern um die Bombe ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Evakuierung beginnt voraussichtlich um 14.30 Uhr. Die unmittelbar angrenzenden Häuser müssen aufgrund des besonders empfindlichen Langzeitzünders sofort geräumt werden.

Die Stadt bittet die Anwohner den Informationen – zum Beispiel über die WarnApp NINA, die Social-Media-Kanäle der Stadt oder auf der Homepage www.bochum.de – zu folgen. Für Fragen ist außerdem die Hotline unter der Telefonnummer 0234 / 910 33 33 zu erreichen. Die Polizei empfiehlt den Bereich Goldhamme weiträumig zu umfahren.

Dienstag, 18. Oktober

14.00 Uhr: Das bedeutet dann auch: Vollsperrung am Bochumer Westkreuz. Die Autobahn Westfalen sperrt die A448 zwischen dem Bochumer Westkreuz und der Anschlussstelle Bochum-Stahlhausen am Mittwochabend (19. Oktober) voraussichtlich im Zeitraum 18 bis 21 Uhr.

Zudem wird auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund die Ausfahrt Richtung Bochum-Innenstadt im Westkreuz ebenfalls voll gesperrt. Am besten du weichst großräumig über die A40 und die A43 aus.