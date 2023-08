Bochum: Neues Restaurant eröffnet – deutliche Worte schon vorher! „Alles ranzig“

Neues Restaurant für das Bermudadreieck in Bochum! Seit Donnerstag (10. August) öffnet das „Bob’s Rock & Bowl“ täglich seine Pforten. Betreiber ist der Dortmunder Gastronom Antonio Link. Kurz vor der Öffnung gab es deutliche Worte.

Antonio Link kann man eigentlich fast schon als Gastro-Legende bezeichnen. Neben seinem Bier-Restaurant „Hopfen und Salz“ in Lütgendortmund betreibt er Lokale in Hagen, Düsseldorf und Lüdenscheid. Sein neuestes Projekt: Das Eventrestaurant „Bob’s Rock & Bowl“ in Bochum. „Es ist meine 20. oder 30. Gastro-Eröffnung. Ich habe ja schon einiges hinter mir“, betont der Vater zweier Kinder.

Link musste seine Bier-Bar kürzlich schließen

Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, ist das „Bob’s Rock & Bowl“ der Nachfolger von „Miss Hops“. Die Bier-Bar musste Link wegen extrem gestiegener Craft-Beer-Preise schließen. Mit dem „Bob’s Rock & Bowl“ soll das jetzt natürlich anders laufen. Es ist ein klassisches Restaurant mit einem sportlichen Freizeitbereich. Hier kann man zum Beispiel bowlen und Darts spielen.

„Bob’s Rock & Bowl“ ist eine Gastro-Kette und hat inzwischen fast 20 Filialen. Jetzt ist auch Link Franchisenehmer. Doch gewöhnlich ist in dem Restaurant so gar nichts – das fängt schon bei der Einrichtung an. „Alles ranzig, nicht asozial“, verrät Daniel, Bauleiter der Bob’s Gastronomie- und Veranstaltungs-GmbH. „Was andere nicht mehr wollen, nutzen wir gerne.“

Pizza, Burger und Salate im „Bob’s Rock & Bowl“

Das deutlich veraltete Inventar findet er im Internet. Wände, Böden und Co. sehen extra so aus, als seien Handwerker bei ihrer Arbeit unterbrochen worden. „Hier soll sich jeder wohlfühlen können. Ob der Banker im Anzug oder der Sportler, der gerade in Jogginghose vom Training kommt“, erklärt Daniel. Zu essen gibt es im „Bob’s Rock & Bowl“ zum Beispiel Pizza, Burger und Salate, wie die „Ruhrnachrichten“ schreiben. Man darf gespannt sein, wie das neue Restaurant bei den Bochumern ankommen wird.