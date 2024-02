Bochum: Bankkunden werden abgezockt – jetzt warnt auch die Polizei

Immer wieder ist in den vergangenen Monaten die Rede von Betrügern, die an unsere Daten gelangen wollen. Es scheint, dass die Warnungen vor Phishing-Versuchen bei Paypal oder gefälschten E-Mails bei der Sparkasse ständig in den Medien zu finden sind und vielen Menschen bereits aus den Ohren raushängen.

Doch offenbar wird immer noch nicht genug gewarnt. Eine ältere Frau wurde in Bochum Opfer eines Trickbetrugs. Daraufhin sprach die Polizei eine Warnung an alle aus.

Bochum: Trickbetrüger legen Bankkundin rein

Am Dienstagmittag, 20. Februar, ist es in Bochum zu einem Trickbetrug gekommen. Nach Angaben der Polizei rief gegen 12 Uhr ein angeblicher Bankmitarbeiter auf dem Festnetztelefon der 83-Jährigen an. Er informierte sie, dass es auf ihren Konto zu verdächtigen Abbuchungen von einem Online-Versandhändler gekommen sei. Daher erzählte er ihr, dass ein weiterer Bankmitarbeiter unverzüglich die Girokarte persönlich bei der Bochumerin abholen müsse, um das Konto sperren zu können und sie somit vor weiteren Abbuchungen zu bewahren. Die Seniorin stimmte dem zu.

Kurz darauf klingelte ein weiterer Mann an der Tür der Bochumerin, der sich als besagter Bankmitarbeiter ausgab. Die 83-Jährige gab ihm ihre Bankkarte und verriet ihm auch die PIN.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, der sich in Bochum im Bereich Alsenstraße (zwischen den Einmündungsbereichen Universitätsstraße und Düppelstraße) abgespielt hat oder Informationen zu dem Täter hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Er wird wie folgt beschrieben:

18-20 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und mit einer schlanken Statur. Zur Tatzeit trug der Mann dunkle, kurze Haare (Seiten kurz, oben etwas länger) und trug eine blaue Jeanshose und einen schwarzen Blazer.

„Seien Sie misstrauisch“

Nach diesem Vorfall spricht die Polizei Bochum noch einmal eine eindringliche Warnung an alle Einwohner aus. „Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um Wertgegenstände oder Geld bittet und legen Sie auf.“ Auch Geld oder Wertsachen wie Schmuck oder Bankkarten sollen niemals an unbekannte Personen ausgehändigt werden.

Auch an die jüngere Generation richtet sich die Polizei Bochum. „Vor allem ältere Menschen sind das Ziel dieser Trickbetrüger. Deshalb appellieren wir zudem an Kinder, Enkelkinder, Nachbarn oder Bekannte: Sprechen Sie das Thema offen an und geben Sie unseren Hinweis weiter: Auflegen ist nicht unhöflich!“