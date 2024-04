Bochum: Hammer zur EM 2024 – ARD nimmt Kult-Kneipe ins Visier

Fußball-Fans aus Bochum und Umgebung aufgepasst! Zur EM 2024 nimmt die ARD eine waschechte Kult-Kneipe ins Visier.

Diese Nachricht wird wohl alle Freunde des runden Leders aus dem Pott, speziell aus Bochum, freuen: Wenn die Schiedsrichter die Spiele abpfeifen, wird es im „Zum Kuhhirten“ erst so richtig spannend. Wie die ARD mitteilt, wird um 23.30 Uhr live aus der Kultkneipe gesendet. Dann wird das Lokal zu einer waschechten Quizarena!

Bochum bekommt ordentlich EM-Feeling

Das Format wird vom WDR redaktionell verantwortet. Es treten Promis gegen Fans an. Sportschau-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra ist die Quizmasterin. Unterstützung erhält sie von Comedian und 1Live-Moderator Malte Völz. Ein besonderer Leckerbissen für alle Fans des WDR-Formats „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“: Auch Fußball-Fachmann Arnd Zeigler wird fleißig mitraten und sein Wissen unter Beweis stellen.

„Late Night mal anders, bei uns wird nicht nur getalkt, sondern auch gequizzt. Das wird lustig, spannend und ein bisschen wild. Ich freue mich jetzt schon auf coole Gäste und natürlich auf Malte. Und eins ist klar: Bei uns werden keine Phrasen gedroschen“, stellt Moderatorin Müller-Spirra gleich mal klar. Und damit der Rate-Spaß auch einen gewissen Reiz bekommt, gibt es Tickets für die laufende EM zu gewinnen.

Erste Show am 15. Juni

Karl Valks, ARD-Teamchef für die EM und WDR-Sportchef, freut sich auf das neue Konzept: „Mit dem Kneipenquiz wollen wir die ARD-Sendetage abrunden und die Zuschauerinnen und Zuschauer aus einer authentischen Kneipe im Herzen des Ruhrgebiets in die Nacht entlassen. Wir wollen keine Analyse nach der Analyse, wir wollen spielerisch und unterhaltsam auf das schauen, was in den Stadien, den Fanzones, im Land und im Netz neben der klassischen 1:0-Berichterstattung passiert. Im Ruhrpott trägt man bekanntlich das Herz auf der Zunge. Genauso wird es auch bei unserem Quiz sein.“

Die erste Show flimmert am 15. Juni über die Bildschirme, weitere Sendungen sind an den jeweiligen EM-Sendetagen der ARD geplant. Na, wen juckt es schon in den Fingern, sein Fußball-Wissen unter Beweis zu stellen?