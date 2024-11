Bochum: Bluttat auf offener Straße ++ Polizei jagt IHN

In Bochum hat sich in den frühen Morgenstunden des 12. Novembers etwas Ungeheuerliches zugetragen. Auf offener Straße wurde ein 41-Jahre alter Mann mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Der Täter ist derzeit noch unbekannt und wird gesucht.

Die Tat ereignete sich gegen 4.20 Uhr an der Oskar-Hoffmann-Straße in Bochum. Der Passant überquerte die Straße im Bereich der Universitätsstraße zu Fuß, als er plötzlich von einem der Polizei noch unbekannten Mann angegriffen wurde. Dieser verletzte den Bochumer mit einem spitzen Gegenstand.

Bochum: Angriff auf offener Straße

Nachdem der Angreifer sein Opfer mit dem spitzen Gegenstand am Oberkörper verletzt hatte, flüchtete er in Richtung Lohring. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Bochumer in ein Krankenhaus, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Verletzte schwebte nach Aussage der Ärzte nicht in Lebensgefahr.

Um den unbekannten Täter zu fassen, hat das Polizeipräsidium Bochum eine Mordkommission eingerichtet. Die Polizei gibt außerdem eine Täterbeschreibung an und bittet um Hinweise. Der Angreifer sei zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und Mitte bis Ende 30. Er habe eine kräftige Figur sowie ein „südländisches/arabisches Aussehen“, dazu trage er einen Bart. Zudem soll der Täter ein schwarzes Oberteil in Kombination mit einer schwarzen Basecap getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zur Tat in Bochum sagen können, sich unter den Rufnummern 0234 909-4114 oder -4441 (außerhalb der Bürodienstzeiten) zu melden.