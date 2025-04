Aldi in Bochum: Jetzt herrscht Gewissheit – Kunden reiben sich die Augen

Jetzt herrscht endlich Gewissheit! Dass Aldi einer der beliebtesten Discounter überhaupt ist, ist bekannt. Und auch, dass in Bochum ein neuer Markt entstehen soll, steht seit geraumer Zeit fest. Doch immer wieder änderte Aldi im Stadtteil Stiepel die Pläne, sodass die Bauarbeiten erst im Februar begonnen haben.

Anwohner vor Ort an der Kemnader Straße reiben sich derweil die Augen, denn als nächster großer Schritt soll der Abriss des alten Möbelhauses Rumberg folgen. An dessen Stelle wird der neue Aldi in Bochum entstehen. Und weitere Details des Bauplans sind endlich bekannt, wie die WAZ berichtet.

Aldi in Bochum: Jetzt herrscht für Kunden Gewissheit

Der Discounter selbst sagt, dass „die Bauarbeiten für die neue Filiale in Bochum-Stiepel zügig voran“ schreiten. Auch das Entkernen des alten Möbelhauses sei abgeschlossen. Im April soll „sukzessive mit dem Abriss“ des Möbelhaus-Gebäudes begonnen werden, sagt ein Aldi-Sprecher zur WAZ. Ab Mai stehe dann die Errichtung des Rohbaus an.

Das neue Gebäude soll neben dem Aldi auch Wohnungen innehaben. Dazu können sich Anwohner und Kunden in spe auf Parkplätze in einer Tiefgarage freuen sowie weitere Parkplätze rund um den neuen Aldi. Laut Plan soll der neue Discounter in Stiepel noch 2025 fertig sein und auch eröffnen. Allerdings könne es „aufgrund der hohen Komplexität des Projektes“ noch zu Verzögerungen kommen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Aldi die Pläne für den neuen Standort in Stiepel ändern würde. Der ganze Prozess zog sich über Jahre hin, vor allem die Lage und auch das Thema „Anlieferung“ machten ihn nicht leichter. Wenn du weitere Details lesen sowie Grafikmodelle des neuen Aldi-Baus sehen willst, kannst du das hier bei der WAZ machen.