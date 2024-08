A43 bei Bochum: Bombenentschärfung! Autobahn-Kreuz voll gesperrt

Ausnahmesituation auf der A43 bei Bochum! Eine Bombenentschärfung in Herne sorgt am Donnerstagnachmittag (15. August) mitten im Feierabend-Verkehr für eine Sperrung der Autobahn.

Autofahrer sollen den betroffenen Abschnitt weiträumig umfahren. Es ist vor allem mit einem Verkehrschaos in der City zu rechnen, wohin viele Reisende jetzt ausweichen werden.

A43 zwischen Herne-Eickel und dem Kreuz Bochum gesperrt

Bei routinemäßigen Erkundungsarbeiten in Herne-Süd im Bereich der A43 wurde am Donnerstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung der 500-Kilogramm-Bombe soll noch am gleichen Tag erfolgen, seit 16.15 Uhr werden rund 1800 Personen in Herne-Süd und teilweise im Bochumer Stadtgebiet evakuiert.

Auch interessant: Ruhr Park in Bochum mit bitterer Nachricht für Kunden – „Das gibt ein Chaos“

Wie die Stadt Herne angibt, muss für die Entschärfung auch die A43 zwischen Herne-Eickel und dem Kreuz-Bochum gesperrt werden. Autofahrer sollten die Sperrung weiträumig umfahren. Kurz vor der Entschärfung wird zudem der Betrieb der U-Bahn-Linie U35 unterbrochen. Insgesamt ist mit einer erhöhten Belastung der Ausweichstrecken in der Innenstadt von Bochum zu rechnen – auch, weil die A40 immer noch gesperrt ist (hier mehr dazu).

A43 bei Bochum: Warn-App NINA schlägt an

Auch die Warn-App NINA warnt deutlich: „Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.“

Mehr aktuelle News und Themen:

In Herne müssen etwa 1800 Menschen ihre Haushalte verlassen, konkret betroffen sind die Anschriften Allensteiner Weg, Berninghausstraße, Bochumer Straße, Elbinger Weg, Ewaldstraße, Feldkampstraße, Görlitzer Weg, Güterbahnstraße, Hülsstraße, Liegnitzer Weg, Riemker Straße, Stettiner Weg, Strehlener Straße und Südstraße. Dort muss ganz oder teilweise geräumt werden. Für Menschen, die für die Dauer der Sperrung keinen Aufenthalt wissen, hat Stadt Herne ab 16 Uhr eine Anlaufstelle im Stadtteilzentrum H2Ö am Hölkeskampring 2 eingerichtet.