A40 bei Bochum: Nach Unfall mit sechs Verletzten – Polizei sucht jetzt nach DIESEM Auto

Laut einer aktuellen Statistik ereignen sich in Deutschland jährlich rund 2,5 Millionen Verkehrsunfälle. Kein Wunder, dass die Menschen immer vorsichtiger hinter dem Steuer werden. Zudem wird immer wieder betont, wie wichtig es ist, regelmäßig an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen – nicht nur für die eigene Sicherheit, sondern auch, um im Falle eines Unfalls schnell und richtig reagieren zu können.

Doch am Donnerstag, dem 28. November, kam es auf der A40 zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Vorfall bei Bochum wurden mehrere Personen verletzt – doch nicht nur der Unfall selbst sorgt für Aufsehen. Vielmehr ist dramatisch, dass der Verursacher flüchtete.

A40 bei Bochum: Beschädigte Autos nach schwerem Unfall

Am Donnerstagabend (28. November) kam es auf der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund zu einem schlimmen Unfall. Gegen 21:10 Uhr fuhr eine 24-jährige Essenerin mit ihrem Ford durch eine Baustelle nahe dem Dreieck Bochum-West. Während sie sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand, zog plötzlich ein anderes Auto von der linken Spur her auf ihre Fahrbahn.

Um eine Kollision zu vermeiden, leitete die junge Frau eine Vollbremsung ein. Ein hinter ihr fahrender 29-jähriger Mann aus Witten, der mit seinem Mercedes unterwegs war, versuchte auszuweichen und prallte dabei gegen ein Taxi und den Ford.

A40 bei Bochum: Polizei sucht Zeugen

Durch den Unfall wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Die 24-jährige Fahrerin und ihr 26-jähriger Beifahrer (aus Dortmund) sowie eine 28-jährige Frau und ihr zweijähriges Kind (aus Witten) erlitten leichte Verletzungen im Mercedes. Auch der 62-jährige Duisburger Taxi-Fahrer und eine 72-jährige Mitfahrerin aus Witten wurden leicht verletzt. Zum Glück konnten alle Beteiligten vor Ort versorgt werden.

Das (doppelt) Schlimme an dem Ganzen: Nach dem Unfall floh der verantwortliche Fahrzeugführer. Die Polizei Dortmund davon aus, dass es sich bei dem Fluchtwagen um einen grauen PKW handelte.

Die Beamten haben nun Strafanzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Polizei hofft auf Zeugen, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeiwache Bochum unter der Rufnummer 0231/132-4821 entgegen.