ZDF-Kommentator fassungslos: Olympia-Entscheidung bringt ihn völlig auf die Palme

Sie hätten eine der großen Überraschungen der Olympischen Spiele werden können, doch im Viertelfinale war gegen Gastgeber Frankreich Schluss – und das auf dramatische Art und Weise. Das brachte auch ZDF-Kommentator Thomas Kunze in Wallungen.

Eine Entscheidung sorgte dabei für mächtig Ärger. Erst beschwerten sich die deutschen Volleyballer lautstark, dann wetterte auch der ZDF-Kommentator gegen den Schiedsrichter.

ZDF-Kommentator schimpft wegen Roter Karte

Nach 2:0-Führung musste sich Deutschland dem Olympiasieger von 2021 doch geschlagen geben. Im entscheidenden fünften Satz kam es dabei zu einer extrem strittigen Entscheidung von Schiedsrichter Juraj Mokry. Er zeigte dem deutschen Mittelblocker Tobias Krick die Rote Karte. Das führte zu einem Punktgewinn für die Franzosen.

„Das ist jetzt die Rote Karte, obwohl es vorher keine Einzelbestrafung gab“, schimpfte ZDF-Kommentator Kunze und geriet richtig in Rage: „Das kann er jetzt nicht machen, Juraj Mokry. Das kann er jetzt nicht machen. Krick stand da und hat geschaut. Das hat N‘Gapeth (Frankreich-Spieler, Anm.) sechsmal gemacht in diesem Spiel.“ Es half alles nichts. Der Punkt ging an Frankreich und der entscheidende Satz am Ende auch.

„Wir können unheimlich stolz sein, auch wenn es jetzt richtig weh tut“

„Vielleicht war es am Ende die fehlende Erfahrung, immerhin sind die Franzosen Olympiasieger, sie wissen ganz genau, worauf es in diesem Spiel ankommt. Vielleicht hatten sie auch ein bisschen mehr Glück“, sagte Volleyballnationalspieler Ruben Schott: „Aber wir können unheimlich stolz auf uns sein, auch wenn es jetzt richtig wehtut“.

Die Volleyballer waren überraschend ins Viertelfinale des olympischen Turniers eingezogen – und auch dort hätten sie beinahe für die nächste faustdicke Überraschung gesorgt. Am Ende sollte es einfach nicht sein.