Vierschanzentournee: Innsbruck-Springen ohne Geiger – SO reagiert der DSV-Star

Halbzeit bei der Vierschanzentournee 2023. Die deutschen Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sind abgehakt, jetzt geht es nach Österreich. In Innsbruck könnte das Pendel um den Gesamtsieg noch weiter in die Richtung von Halvor Egner Granerud ausschlagen.

Keine Chancen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee haben die deutschen Adler. Die bestplatzierten Karl Geiger und Andreas Wellinger haben einen zu großen Rückstand nach vorn. Doch genau deshalb könnte zumindest noch ein kleines Wunder gelingen.

Vierschanzentournee im Live-Ticker

Ohne Druck geht für die deutschen Springer bei der Vierschanzentournee in Innsbruck vielleicht etwas. Wie schlagen sich Geiger und Co. und setzt Granerud seinen Erfolgslauf fort? Alle Informationen zur 71. Vierschanzentournee bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

10.07 Uhr: Geiger selbst reagierte nach dem verpatzten Quali-Sprung völlig desillusioniert. „Ich kann es noch nicht so richtig in Worte fassen. Das ist heftig. Ich habe den Sprung überhaupt nicht richtig erwischt. Das war Murks.“

Mittwoch, 9 Uhr: Guten Morgen aus Innsbruck. Heute steht das dritte Springen der 71. Tournee an. Und der Schock rund um Karl Geiger ist noch immer nicht verdaut.

15.01 Uhr: Und so sehen die Deutschen Duelle morgen aus:

Stephan Leyhe – Domen Prevc

Markus Eisenbichler – Gregor Deschwanden

Andreas Wellinger – Yukiya Sato

Philipp Raimund – Decker Dean

Constantin Schmid – Michael Hayboeck

Pius Paschke – Stefan Kraft

14.41 Uhr: Immerhin die übrigen sechs Deutschen sind morgen alle dabei. Bester DSV-Adler war Philipp Raimund als Elfter. Er muss morgen gegen Decker Dean aus den USA ran. Ein machbares Duell in seiner Form.

14.33 Uhr: Kubacki ist noch nicht fertig mit den Tourneehoffnungen! Der Pole springt als Letzter nach ganz vorne. Damit gewinnt er die Qualifikation vor seinem Landsmann Stoch. Der Gesamtführende Granerud landet nur auf Platz 13.

Doch der größte Hammer ist wohl Karl Geiger. Der Deutsche Hoffnungsträger scheitert tatsächlich in der Qualifikation. Ein einziger Platz fehlt ihm, um morgen dabei zu sein. Was für ein Drama.

14.30 Uhr: Die Hoffnungen schwinden. Fettner, Zyla und Kraft schaffen es alle vor ihn. Und jetzt kommen Granerud, Lanisek und Kubacki.

14.23 Uhr: Drama um Geiger. Nur 108 Meter bringt er zusammen. Damit wackelt sogar die Qualifikation. Derzeit ist er nur 45. Mindestens einer der verbleibenden Springer muss hinter ihm bleiben. Geigers Gesicht, als das Ergebnis kommt, spricht Bände. Entgeistert schüttelt er den Kopf.

14.19 Uhr: Jetzt gleich kommen mit Wellinger und Geiger die letzten beiden Deutschen. Wellinger zeigt einen sicheren, aber keinen weiten Sprung auf 118 Meter. Wenn es in der Gesamtwertung noch ein wenig nach vorne gehen soll, muss es morgen besser laufen.

14.15 Uhr: Was ein Satz von Kamil Stoch! 126 Meter sind bisher die deutliche Bestweite. Die Polen sind aktuell in bestechender Form.

14.12 Uhr: Der nächste Deutsche, die nächste Qualifikation. Doch Pius Paschke hat in der Luft sichtbar mit Problemen zu kämpfen. Seine 111 Meter dürften ihm morgen ein knallhartes Duell bescheren.

14.10 Uhr: Jetzt wird es namenhaft. Prevc, Forfang, Zajc und Kobayashi dürfen hintereinander weg runter. Und jetzt purzeln auch die Bestmarken. Derzeit führt der Norweger Forfang mit 133,6 Punkten.

14.06 Uhr: Mit ernster Miene segelt „Eisi“ den Hang hinunter. Der Sprung reicht locker für die Qualifikation. Platz zwei nach Punkten aktuell hinter Raimund. Das sollte etwas Selbstvertrauen geben.

14.05 Uhr: Wasek, Tande, Nakamura – sie alle kriegen hier keinen sauberen Sprung zustande. Jetzt kommt das deutsche Sorgenkind Markus Eisenbichler.

14.01 Uhr: Bitterer Sprung für Schmid. Nur 111 Meter bringt er zusammen. Das reicht zwar für das Hauptspringen morgen, ist aber eine herbe Enttäuschung.

13.59 Uhr: Auch Stephan Leyhe kommt gut runter und reiht sich auf Platz 2 hinter seinem Teamkollegen ein. Die Qualifikation ist sicher, richtig glücklich scheint der Deutsche trotzdem nicht. Nach Philipp Aschenwald kommt gleich Constantin Schmid.

13.55 Uhr: Und der Youngster setzt seinen beeindruckend Lauf fort. 121,5 Meter bedeuten für den Moment den Bestwert. Die Qualifikation hat er damit bereits im Sack. Raimund darf auch morgen wieder ran.

13.52 Uhr: Bei leichtem Regen steht jetzt gleich der Sprung von Philipp Raimund an. Vor ihm gehen noch zwei Springer die Schanze runter …

13.45 Uhr: Jetzt geht es zumindest in Richtung der 120 Meter. Artti Aigro aus Estland springt auf 117 und übernimmt erstmal die Führung. Windtechnisch gibt es aktuell durchgehend Punktabzüge, sprich es herrscht Aufwind.

13.38 Uhr: Das Sprungtempo ist hoch. Die ersten zehn Springer sind bereits unten. Große Weiten haben wir bisher nicht gesehen.

13.30 Uhr: Der erste Springer eröffnet die Qualifikation. Es ist der Japaner Sato. Seine 107 Meter werden heute wohl kaum der Maßstab sein.

13.06 Uhr: Gleich geht es los. Insgesamt springen heute wieder sieben Deutsche von der Schanze. Der erste DSV-Adler wird Philipp Raimund als 29. sein.

11.17 Uhr: Vielleicht läuft es in Innsbruck besser für die Deutschen. Ohne den Druck ist heute und morgen vielleicht mehr drin. Neben Geiger und Wellinger liegt der deutsche Blick vor allem auf Newcomer Phillip Raimund.

10.12 Uhr: Und wo wir schon beim Thema sind: Hier einmal der aktuelle Stand der Gesamtwertung:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 616,1 Pkt.

2. Dawid Kubacki (Polen) 589,3

3. Piotr Zyla (Polen) 576,0

4. Anze Lanisek (Slowenien) 564,7

5. Karl Geiger (Oberstdorf) 558,5

6. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 558,3

7. Daniel Tschofenig (Österreich) 554,2

8. Kamil Stoch (Polen) 548,8

9. Lovro Kos (Slowenien) 541,7

10. Stefan Kraft (Österreich) 541,5

14. Philipp Raimund (Oberstdorf) 511,9

18. Stephan Leyhe (Willingen) 496,3

23. Constantin Schmid (Oberaudorf) 466,1

28. Pius Paschke (Kiefersfelden) 339,2

36. Felix Hoffmann (Suhl) 227,1

37. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 224,2

50. Martin Hamann (Aue) 105,0

55. Luca Roth (Meßstetten) 89,1

9.41 Uhr: Beim Blick auf das Gesamtergebnis zeigt sich, dass die deutschen Adler mal wieder chancenlos sind. Karl Geiger ist als bester Deutscher derzeit Fünfter – hat aber bereits 57 Punkte Rückstand auf Granerud.

Dienstag, 3. Januar, 09.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum dritten Springen der Vierschanzentournee. Am heutigen Dienstag steht die Qualifikation in Innsbruck an. Gesprungen wird ab 13.30 Uhr.