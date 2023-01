Vierschanzentournee: Nach deutscher Enttäuschung – gelingt zumindest ein kleines Wunder?

Halbzeit bei der Vierschanzentournee 2023. Die deutschen Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sind abgehakt, jetzt geht es nach Österreich. In Innsbruck könnte das Pendel um den Gesamtsieg noch weiter in die Richtung von Halvor Egner Granerud ausschlagen.

Keine Chancen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee haben die deutschen Adler. Die bestplatzierten Karl Geiger und Andreas Wellinger haben einen zu großen Rückstand nach vorn. Doch genau deshalb könnte zumindest noch ein kleines Wunder gelingen.

Vierschanzentournee im Live-Ticker

Ohne Druck geht für die deutschen Springer bei der Vierschanzentournee in Innsbruck vielleicht etwas. Wie schlagen sich Geiger und Co. und setzt Granerud seinen Erfolgslauf fort? Alle Informationen zur 71. Vierschanzentournee bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

11.17 Uhr: Vielleicht läuft es in Innsbruck besser für die Deutschen. Ohne den Druck ist heute und morgen vielleicht mehr drin. Neben Geiger und Wellinger liegt der deutsche Blick vor allem auf Newcomer Phillip Raimund.

10.12 Uhr: Und wo wir schon beim Thema sind: Hier einmal der aktuelle Stand der Gesamtwertung:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 616,1 Pkt.

2. Dawid Kubacki (Polen) 589,3

3. Piotr Zyla (Polen) 576,0

4. Anze Lanisek (Slowenien) 564,7

5. Karl Geiger (Oberstdorf) 558,5

6. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 558,3

7. Daniel Tschofenig (Österreich) 554,2

8. Kamil Stoch (Polen) 548,8

9. Lovro Kos (Slowenien) 541,7

10. Stefan Kraft (Österreich) 541,5

14. Philipp Raimund (Oberstdorf) 511,9

18. Stephan Leyhe (Willingen) 496,3

23. Constantin Schmid (Oberaudorf) 466,1

28. Pius Paschke (Kiefersfelden) 339,2

36. Felix Hoffmann (Suhl) 227,1

37. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 224,2

50. Martin Hamann (Aue) 105,0

55. Luca Roth (Meßstetten) 89,1

9.41 Uhr: Beim Blick auf das Gesamtergebnis zeigt sich, dass die deutschen Adler mal wieder chancenlos sind. Karl Geiger ist als bester Deutscher derzeit Fünfter – hat aber bereits 57 Punkte Rückstand auf Granerud.

Dienstag, 3. Januar, 09.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum dritten Springen der Vierschanzentournee. Am heutigen Dienstag steht die Qualifikation in Innsbruck an. Gesprungen wird ab 13.30 Uhr.