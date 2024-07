Toni Kroos: Kurz vor Olympia – Ex-DFB-Star verkündet Entscheidung

Die Karriere von Toni Kroos endete auf bitterer Art und Weise. Mit der deutschen Nationalmannschaft schied der Ex-Fußballer im Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Spanien (1:2) aus. Nachdem die EM 2024 vorbei ist, stehen die Olympischen Spiele an.

Eine wichtige Frage stellt sich ganz Deutschland aktuell, zu der jetzt auch Toni Kroos Stellung bezieht und seine Entscheidung getroffen hat: Wer wird bei der Eröffnungsfeier von Olympia die deutsche Fahne tragen?

Toni Kroos: Ex-DFB-Star trifft vor Olympia seine Entscheidung

Am 26. Juli ist es so weit. Dann ist die Eröffnungsfeier von Olympia in Paris. Wer an jenem Abend als deutscher Fahnenträger in die Arena einläuft, muss noch entschieden werden. Fans und Athleten haben die Möglichkeit, ihre Favoriten zu wählen. Toni Kroos hat bereits erklärt, wem er seine Stimme gegeben hat: Tennis-Star Alexander Zverev.

„Also ich habe für ihn abgestimmt und ihr solltet das auch tun“, sagt Kroos in einem Video, das er in den sozialen Medien teilte. Warum ausgerechnet Zverev? Für den ehemaligen Fußballer deshalb, weil er „unser bester deutscher Tennisspieler ist und uns auf der Tour immer top vertritt“.

Wer wird Fahnenträger der deutschen Olympiamannschaft?

Neben Zverev, für den sich Toni Kroos ja entschieden hat, stehen auch der Basketball-Star Dennis Schröder und Sportschütze Christian Reitz bei den Herren zur Wahl. Bei den Frauen dürfen sich Reit-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, die Fußballerin Alexandra Popp sowie die Judokämpferin Anna-Maria Wagner Hoffnungen machen.

Zverev, der Goldmedaillengewinner der Spiele von Tokio 2021, erklärte, was für eine große Bedeutung es für ihn hätte, der deutsche Fahnenträger zu sein. „Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis, das wir auf der Welt haben“, sagte Zverev beim ATP-500-Turnier in Hamburg. Er fügte hinzu, dass es für ihn „die größte Ehre wäre, die deutsche Mannschaft anzuführen“. Wer es am Ende wird, wird am Dienstag vor Olympia-Start vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) verkündet.