Olympia-Schock! Superstar sagt Teilnahme ab

Der Traum von vielen Sportlern ist es, sich für Olympia zu qualifizieren und sein Heimatland vertreten zu dürfen. Natürlich sollte dabei auch am besten eine Medaille rausspringen. Für viele Athleten dürfte dieser Traum in den kommenden Wochen in Paris in Erfüllung gehen.

Doch kurz vor Olympia-Start (26. Juli) gibt es eine Schock-Nachricht für viele Fans des Radsports. Erst vor Kurzem hat er die Tour de France gewonnen: Tadej Pogacar. Der Slowene wird allerdings nicht an den olympischen Spielen teilnehmen.

Olympia-Schock! Pogacar sagt Teilnahme ab

Sich für Olympia zu qualifizieren, ist schon anstrengend genug. Vorher an der Tour de France teilzunehmen und sie dann auch noch zu gewinnen, dürfte sicherlich noch härter sein. Tadej Pogacar hat vor Kurzem das beliebteste und größte Radrennen der Welt gewonnen. Kein Wunder also, dass man danach erschöpft ist.

Doch die Müdigkeit ist so groß, dass der 25-Jährige nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen wird, teilte das NOK mit. „Leider wird Tadej Pogacar nicht dabei sein, da er seine Teilnahme aufgrund von extremer Müdigkeit abgesagt hat“, sagte Uros Murn als Trainer der slowenischen Olympiamannschaft in einer Erklärung.

Pogacar ist aber nicht der einzige Slowene, der nicht am Start sein wird. Auch der dreimalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic verzichtet auf seine Teilnahme, nachdem er bei der Tour de France aufgrund eines Sturzes verletzt aufgegeben hatte.

Freundin auch ein Grund für Absage?

Pogacars ärgster Konkurrent bei der Tour de France, Jonas Vingegaard, hatte seine Teilnahme an Olympia bereits im Juni abgesagt. Der Tour-de-France-Sieger wird in Paris durch Domen Novak ersetzt.

Der Slowene hätte bei den Sommerspielen eine große Chance auf etwas Historisches gehabt. Bisher gewann nur Jan Ulrich die Tour de France (1997) und das olympische Straßenrennen (2000). Keinem Radfahrer gelang es im selben Jahr.

In einigen Medien wird zudem spekuliert, ob Pogacar nicht sogar Groll gegen die slowenische Sportführung hegt, da seine Freundin Urska Zigart als Doppel-Landesmeisterin nicht für die Sommerspiele berufen wurde und deshalb auch seine Teilnahme abgesagt hat.