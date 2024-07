Tennis-Star verkündet Schock-Nachricht kurz vor Olympia 2024!

Am Freitag (26. Juli) werden die Olympischen Spiele 2024 in Paris offiziell eröffnet. Ein Star wird bei der Eröffnungsfeier und bei den Wettbewerben in den kommenden Tagen aber nicht dabei sein. Das Tennis muss auf seinen aktuell besten Spieler verzichten.

Jannik Sinner hat seine Teilnahme bei Olympia 2024 wenige Tage vor Beginn abgesagt. Bei Instagram veröffentlichte der Weltranglisten-Erste die traurige Nachricht. Damit hat Alexander Zverev im Tennis-Wettbewerb einen starken Gegner weniger.

Tennis-Superstar sagt Olympia-Teilnahme ab

„Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich leider nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen kann. Nach einer guten Trainingswoche auf Sand begann ich mich unwohl zu fühlen. Ich habe mich ein paar Tage lang ausgeruht, und bei einem Besuch stellte der Arzt eine Mandelentzündung fest und riet mir dringend davon ab, zu spielen“, schrieb Sinner jetzt bei Instagram.

+++ Irrsinn bei Olympia-Auftakt – erster Wettbewerb eskaliert sofort +++

Und weiter sagte er: „Dass ich die Spiele verpasse, ist eine große Enttäuschung, denn sie waren eines meiner Hauptziele für diese Saison. Ich habe mich auf die Ehre gefreut, mein Land bei diesem sehr wichtigen Ereignis zu vertreten.“

Eine Hürde weniger für Zverev

Sinner ist seit dem 10. Juni 2024 die Nummer eins der Weltrangliste. Der Italiener eroberte nach seinem Einzug ins Halbfinale der French Open zum ersten Mal die Spitzenposition. Bei den Australian Open Anfang des Jahres gewann er seinen ersten Grand Slam. Seinen letzten Turniersieg feierte er am 23. Juni in Halle.

Das könnte dich auch interessieren:

Damit wird einer der Top-Favoriten bei Olympia in Paris nicht an den Start gehen. Für den Titelverteidiger Alexander Zverev sind das durchaus gute Nachrichten. Eine schwere Hürde ist damit schon mal weg. Mit dabei sind aber noch die absoluten Top-Stars Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und auch Rafael Nadal.