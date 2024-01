Abfahrt in Kitzbühel: Schwerer Schock vor Streif – Deutscher Star zieht Schlussstrich

Wenige Tage vor der legendären Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel hat der deutsche Skirennstar Thomas Dreßen eine echte Schock-Nachricht verkündet. Der Sieger von 2018 beendet nach dem Rennen auf der Streif seine Karriere.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme macht Thomas Dreßen vorzeitig Schluss. Am Samstag (20. Januar) wird er zum allerletzten Mal die Streif in Kitzbühel fahren, danach hängt er die Skischuhe endgültig an den Nagel.

Kitzbühel: Dreßen gibt kurz vor Rennen auf der Streif sein Karriereende bekannt

Schon nach Abfahrt in Wengen in der vergangenen Woche deutete sich der Rücktritt von Dreßen an. Unter Tränen sagte er beim Weltcup in der Schweiz: „Man haut sich voll rein, und ich probiere wirklich alles. Aber es ist bitter, wenn halt einfach der Körper nicht mehr mitspielt.“ Auf der Lauberhorn-Abfahrt wurde er mit großem Abstand Letzter.

Wenige Tage später hat Dreßen nun sein Karriereende verkündet: „Es fällt mir schwer, dass ich Servus sagen muss, aber ich bin mit mir im Reinen“, und erklärte weiter: „Natürlich gibt es auch ein Leben danach, und ich will mit meinen Kindern Sport treiben und sie aktiv erziehen“

Bei der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel feiert er am Samstag (20. Januar) nun seinen Abschied – genau sechs Jahre nach seinem großen Triumph. 2018 holte er mit einer Sensationsfahrt völlig überraschend den Sieg. „Was gibt es Würdevolleres, als die Karriere in Kitzbühel zu beenden? Das will ich noch einmal genießen“, sagte Dreßen.

Verletzungen zwingen Dreßen in die Knie

Insgesamt holte Dreßen in der Folge fünf Siege im Weltcup und ist damit bis heute der erfolgreichste deutsche Skirennläufer in der Abfahrt. 2020 landete er in der Abfahrtsweltcup-Wertung auf einem starken zweiten Platz.

Nach einem schweren Sturz im November 2018 riss er sich das Kreuzband, musste unters Messer. In der Folge kämpfte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. Zwischen März 2020 und November 2022 bestritt er nur ein einziges Rennen – die WM-Abfahrt 2021 (18.). Nun zwingen ihn die körperlichen Probleme endgültig zum Karriereende.