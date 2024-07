Sportschau (ARD): Schlussstrich! Bittere Verkündung während Olympia

Diese Verkündung dürfte viele Sportfans in Deutschland sehr traurig machen. Die Sportschau (ARD) ist um eine legendäre Stimme ärmer. Mitten während Olympia 2024 verkündet Gerd Gottlob sein Karriereende als Kommentator.

Ausgerechnet das bittere EM-Aus der Deutschen gegen Spanien war damit sein letztes Spiel. Während er bei Olympia noch als Teamchef der ARD-Sportschau arbeitet, ist seine Zeit am Mikrofon und vor der Kamera beendet.

Sportschau (ARD): Gerd Gottlob hört auf

21 Jahre lang begleitete er die Bundesliga. Viele, viele Jahre war er bei Länderspielen in der ARD die Stimme in den Ohren der Fans. Nun macht Gerd Gottlob Schluss. Nach dem Finale der EM 2024, noch während bei Olympia 2024 um Medaillen gekämpft wird, erklärt der Kult-Kommentator seinen Rücktritt am Mikrofon.

„Ich habe mich schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, als Kommentator den richtigen Zeitpunkt zu finden, an dem ich sagen kann: Das war wunderbar und jetzt ist es auch gut“, sagt der 59-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Das bittere Aus von Deutschland gegen Spanien bei der Heim-Europameisterschaft „war ein spektakulärer Abschluss“, so Gottlob. „Ich bin dankbar für die tolle Zeit und die Chance, die ich von der ARD bekommen habe.“

Gerd Gottlob bleibt hinter den Kulissen

Im Sport-TV wird er weiter arbeiten, allerdings nicht mehr vor der Kamera oder am Mikrofon. Er bleibt Sportchef beim NDR, ist bei Olympia 2024 derzeit auch als Teamchef der Spotschau (ARD) unterwegs.

Bekannte Stimmen hat die Sportschau aber trotzdem noch. Tom Bartels, Florian Naß, Jürgen Bergener, Bernd Schmelzer & Co bleiben dem öffentlich-rechtlichen Sender hoffentlich noch eine Weile erhalten.