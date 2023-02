Sportschau: Hammer-Rückkehr! Bommes-Comeback steht wohl bevor

Das letzte Mal, dass die Fans der Sportschau Alexander Bommes vor der Kamera gesehen haben, ist lange her. Zuletzt nahm sich der Moderator eine Auszeit wegen seiner gesundheitlichen Probleme.

Nun ist allerdings eine Rückkehr in den TV-Alltag der Sportschau für Alexander Bommes in Sicht. Schon bald soll der 47-Jährige vor die TV-Kameras zurückkehren.

Sportschau plant mit Bommes

Wie die ARD auf Anfrage der „Bild“ mitteilte, wird Alexander Bommes nach seiner mehrmonatigen Auszeit schon bald vor die Kamera zurückkehren. „Derzeit plant die Sportschau ab März wieder mit Alexander Bommes. Sollte er zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder fit sein, werden wir die entsprechenden Sendungen mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren besetzen“, so der öffentlich-rechtliche Sender.

+++ Sky startet neuen Sender – Kunden aus Deutschland gucken in die Röhre – DerWesten.de +++

In der jüngeren Vergangenheit verpasste Alexander Bommes bereits einige Sport-Großveranstaltungen wie die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar und die Handball-Weltmeisterschaft der Herren in Polen und Schweden.

Sportschau: Bommes nahm sich Auszeit aus

Erstmals ausgefallen ist Bommes am 19. November des vergangenen Jahres beim Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen Magdeburg und Kiel. Im Anschluss sagte er auch seine Hauptmoderation bei der Fußball-WM ab. Zuvor hatte der 47-Jährige eine Probe abgebrochen, weil er sich nicht wohlgefühlt haben soll.

Mehr News:

Seine Absage an der Fußball-WM hatte er mit „einer Reihe von Infekten“ begründet. Zu seinem Aus bei der Handball-WM meinte er: „Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen“. Bis zum 05. März sind die Moderationen der „Sportschau“ schon verteilt. Danach könnte Bommes zurück ins TV gehen, sofern es sein Gesundheitszustand zulässt.