Sky-Schock! Wichtige Sportrechte weg – Prime verpasst Pay-TV-Anbieter herben Schlag

Das ist ganz bitter für Sky! Mit Amazon Prime hat erneut ein Streaming-Gigant dem Pay-TV-Anbieter wichtige Sportrechte weggeschnappt.

Nach dem Freitag und Sonntag der Bundesliga und der kompletten Champions League muss Sky wieder einen herben Schlag im Rechte-Poker hinnehmen.

Sky verliert wichtige Sportrecht an Amazon Prime

Wenige Wochen ist es erst her, dass Sky über ein Mega-Tennis-Rechtepaket jubelte. Bis 2028 holte man sich die Übertragungsrechte an ATP und WTA – mit über 80 Turnieren und 4.000 Spielen pro Jahr (hier alle Infos). Doch nun erleidet die Tennis-Euphorie des Pay-TV-Senders einen herben Schlag.

Mit Wimbledon verliert der Anbieter sein einziges Grand-Slam-Turnier. In der Nacht zu Donnerstag fiel laut der Deutschen Presse-Agentur die Entscheidung über die Rechte-Vergabe. Und die ist für Sky ganz bitter. Seit 2007 zeigte man exklusiv das größte Tennis-Turnier des Jahres exklusiv, fuhr für die Matches auf dem „heiligen Rasen“ stets ganz groß auf. Damit ist jetzt Schluss.

Prime schnappt Sky Wimbledon-Rechte weg

Amazon Prime hat sich laut dpa die TV-Rechte gesichert. Ab dem kommenden Jahr bis 2027 zeigt der Streaming-Riese das Turnier auf seiner Plattform – Sky geht dagegen leer aus. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich.

Es ist die nächste dicke Grand-Slam-Überraschung in diesem Jahr. Im Sommer hatte sich der bis dato wenig bekannte Anbieter Sportdeutschland.TV alle Rechte an den US Open gesichert, alle Spiele exklusiv gezeigt und damit erstmals ein ganz großes Turnier gezeigt. Australian Open und French Open laufen (noch) wie gewohnt im Free-TV bei Eurosport.

Erst letztes Jahr hatte Sky sich mit dem „All England Lawn Tennis Club“ auf eine Verlängerung der Übertragungsrechte in Deutschland für ein weiteres Jahr geeinigt. Nun ist klar: 2023 lief Wimbledon dort zum vorerst letzten Mal.