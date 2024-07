Sky-Abonnenten haben genug! Pay-TV-Riese reagiert auf deutliche Kunden-Kritik

Die sündhaft teuren TV-Rechte an Bundesliga & Co zu refinanzieren – daran ist bislang noch jeder Pay-TV-Anbieter in Deutschland gescheitert. Egal ob Sky, DAZN oder einst Arena: Alle schreiben rote Zahlen. Und alle greifen deshalb zum gleichen Mittel. Trotz stetig steigender Abo-Gebühren zeigen sie auch immer mehr Werbung.

Sky aber übertreibt es mittlerweile. So zumindest lautet ein Vorwurf, den immer mehr Kunden äußern. Gerade beim Schauen von Abruf-Inhalten fühlen sich Abonnenten von (zu) vielen Werbespots gestört und machen ihrem Ärger Luft. Wir haben den Pay-TV-Riesen mit den Vorwürfen konfrontiert und deutliche Antworten bekommen.

Sky kontert Werbeflut-Vorwürfe seiner Kunden

Ob Sport-Highlights, Sitcom-Folge oder Blockbuster-Film. Wer ein On-Demand-Angebot von Sky schauen will, muss sich vorher durch gleich mehrere Werbespots quälen. Zwei Minuten sind es vor Entertainment-Inhalten, 20 Sekunden vor Highlight-Clips. Gerade bei kürzeren Inhalten können mehrminütige Werbepausen schnell nerven. Immer häufiger beklagen Kunden jüngst im Netz eine überbordende Menge Reklame.

„Dieser Zustand ist einfach unerträglich“, ist immer wieder zu lesen. „Preise erhöht, Sender weg, mit Werbung zugeballert“, schreiben Abonnenten. Viele nennen das Vorgehen „unverschämt“ und drohen gar mit Kündigung. Vorwürfe und Drohungen, die der Anbieter nicht ganz nachvollziehen kann. Auf Nachfrage unserer Redaktion reagiert Sky deutlich.

Sky: „Anbieter mit dem geringsten Werbeumfang“

„Werbung gehört seit jeher zu unserem Geschäftsmodell“, stellt eine Sprecherin klar. „Auch in Zukunft wird Werbung ein relevanter Bestandteil bleiben, der zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens und damit auch zu neuen Investitionen für unsere Zuschauer, etwa in qualitativ hochwertige Inhalte und innovative Produkte, beiträgt.“

Seit über drei Jahren sei der Werbe-Umfang vor On-Demand-Inhalten nicht geändert worden. Und Sky stellt gegenüber unserer Redaktion auch klar: „Wir sind, so Stand heute, im Vergleich zu unseren Mitbewerbern der Anbieter mit dem geringsten Werbeumfang.“ Regelmäßige Studien und Befragungen „bestätigen uns, dass unsere Kunden dieses Maß an Werbung akzeptieren“.