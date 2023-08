Sky erlöst Kunden: Laute Forderungen werden endlich erhört

Ob Fußball, Tennis oder Co. – Sky ist für viele Sportfans weiterhin die Hauptanlaufstelle bei Sportübertragungen. Doch immer wieder gibt es kleine oder größere Probleme mit dem Pay-TV-Sender. Bei vielen Kunden kommt es immer mal zu technischen Problemen.

Doch nun optimiert Sky seine Dienste. Diese Änderung bezieht sich vor allem auf WOW TV. Seit Juli 2022 teilt WOW TV die Inhalte, die zuvor über Sky-Ticket liefen. Sky geht mit diesem Schritt den Kunden entgegen und erfüllt eine der Haupt-Forderungen der Nutzer.

Sky: Revolution des Online-Dienstes

Was bei anderen Streaming-Diensten wie Netflix oder Disney+ schon längst Standard war, war bis vor Kurzem bei Sky noch nicht verfügbar. Doch nun gibt es eine neue Verbesserung des Pay-TV-Senders. Wenn man ein Abo für das Streaming-Angebot WOW besitzt und Inhalte über Webbrowser abrufen wollte, brauchte man bislang eine zusätzliche Streaming-App.

Diese hatte sich dann als Extra-Fenster am Computer geöffnet, um den Inhalt abzuspielen – oder eben nicht, sofern es technische Schwierigkeiten gab. Der Player stürzte oft ab und galt als fehleranfällig. Bei der Kompatibilität mit Chromecast oder Airplay gab es zusätzlich immer wieder Probleme.

++ Sky-Moderator sorgt für Hammer – er wechselt die Seiten ++

Sky hat diese Hürde jetzt endlich abgeschafft und das Online-Streaming für alle Abonnenten erleichtert. Seit dem 10 Juli kann man Inhalte direkt im Browserfenster sehen, wie es bei anderen Anbietern üblich ist. Neben dem Play/Pause-Button enthält die Sky-Oberfläche beim Streamen Bedienfelder für das Vor- und Zurückspulen, die Lautstärke, Vollbildfunktion sowie die Auswahl von Sprache und Untertiteln.

Große Einschränkung für einige Kunden

Leider können erst einmal nur Nutzer von MacOs- und Windows-Betriebssystemen von dieser Änderung profitieren. Nutzer von Linux müssen weiterhin den Player nutzen. Alle anderen können die Anwendung zukünftig nicht einmal öffnen. Bis die Änderung für alle Sky-Kunden umgestellt wird, wird es wohl noch eine Weile dauern.

Weitere News:

Alle anderen WOW-Abonnenten dürften sich über diese Neuerung jedoch sehr freuen. In der Vergangenheit kam es zu vielen Beschwerden über eine Nicht-Nutzung des Webbrowsers. Diese kritischen Stimmen über dieses Problem dürften in Zukunft nun also leiser werden.