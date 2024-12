Sky-Boss mit Knall-Ansage – kehrt jetzt die Champions League zurück?

Bei der Bundesliga-Rechtevergabe sorgte Sky für einen Hammer, meldete sich im Rechte-Poker zurück (hier die Details). Nach schwierigen Jahren gibt es wieder Aufwind. Kommt nun sogar die Champions League wieder ins Programm?

Nach dem Bundesliga-Coup im Aufwind, macht Sky-Boss Barny Mills eine deutliche Ansage mit Blick auf die TV-Rechte der Königsklasse, die im nächsten Jahr neu vergeben werden. Die Sportkunden des Pay-TV-Anbieters dürften aufhorchen.

Sky: Angriff auf die Champions League

Niederlagen auf dem Sportrechte-Markt gab es für Sky in den letzten Jahren einige. Doch keine wog so schwer wie der Verlust der Champions League. Mit einem Schlag verlor man zur Saison 2021/22 alle Übertragungsrechte an Europas Spitzenfußball, weil DAZN und Prime den Pay-TV-Riesen bei allen Paketen überboten.

Mit neuen Bundesliga-Rechten ist der Bezahlsender nun wieder im Aufwind. Jetzt wird die Champions League angegriffen. Ende 2025 werden die TV-Rechte neu vergeben. Schon ein Jahr vorher gibt es die erste Kampfansage von Sky an die Konkurrenz. Und die dürfte die Kunden aufschrecken lassen.

„Unsere finanzielle Performance verbessert sich stetig. Wir haben Umsatzwachstum und unsere Kundenzahlen sind auf einem Allzeit-Hoch. Wir haben also – das ist eine weitere großartige Nachricht – inzwischen erheblichen finanziellen und strategischen Spielraum“, erklärt Barny Mills, CEO des Pay-TV-Anbieters, gegenüber dem Medienmagazin „DWDL“. „Unser Sportportfolio ist jetzt zunächst einmal eingeloggt. Aber: Schon Ende kommenden Jahres wird es wieder eine Champions-League-Auktion geben. Das wird eine sehr interessante Ausschreibung, an der wir definitiv teilnehmen werden.“

Eine Kampfansage an die Konkurrenz. Sky will die Champions League zurück – und kann nach schwierigen Jahren auch finanziell wieder mithalten. Das wurde bei der Bundesliga bewiesen und soll nun bei der Königsklasse den nächsten Coup bringen.