Sky frohlockt dank neuer Entwicklung – Auswirkungen bald spürbar?

Auf diesen Moment haben alle gewartet, die die Formel 1 verfolgen. In den letzten beiden Jahren war so gut wie immer klar, wer am Ende jubelt: Max Verstappen. Die gähnende Langeweile sorgte auch bei Rechteinhaber Sky für lange Gesichter. Manch ein Fan wandte sich ab, wollte seinen Sonntag lieber sinnvoller gestalten, als immer wieder die niederländische Hymne zu hören.

Der Große Preis von Österreich könnte ein Wendepunkt sein. Denn plötzlich bahnt sich ein packender Spitzenkampf an, bei dem auch die Fetzen fliegen. Die Quoten könnten für Sky schon bald steigen.

Sky: Mehr Zuschauer in Österreich

Seit 2021 besitzt der Pay-TV-Sender aus Unterföhring die exklusiven Übertragungsrechte an der Königsklasse. Wer in Deutschland alle Rennen sehen möchte, ist auf ein Abonnement angewiesen. Dennoch waren die Quoten seitdem nicht immer ein Erfolg. Insbesondere durch die Verstappen-Dominanz der letzten Jahre schwand bei manchem Zuschauer das Interesse.

Auch in dieser Saison sah es nicht immer rosig aus. Zahlreiche Rennen verzeichneten eine schlechtere Quote als im vergangenen Jahr. Anders das Rennen in Österreich: Die Kollision zwischen Max Verstappen und Lando Norris (hier alle Details dazu) sahen rund 652.000 Zuschauer (vergangenes Jahr 610.000 Zuschauer) auf Sky.

Quoten dank Spannung?

Das Wochenende könnte ein Wendepunkt sein. Spätestens jetzt ist allen klar: Red Bull hat einen Konkurrenten, der in Sachen Geschwindigkeit vielleicht sogar schon vorbeigezogen ist. Dass sich Verstappen und Norris, die eigentlich beste Freunde sind, jetzt auch noch ins Auto fahren, sorgt für einen weiteren Einschalt-Anreiz bei den Zuschauern.

Sollte der Zweikampf in Dimensionen wie Red Bull gegen Mercedes im Jahr 2021 vorstoßen, dürfte sich das bei den Einschaltquoten des Pay-TV-Giganten deutlich bemerkbar machen – trotz einiger Rennen im Free-TV.

Sky muss sich gegen RTL behaupten

Dank einer Kooperation sind in diesem Jahr einige Rennen auch wieder bei RTL zu sehen. Obwohl der Privatsender nur noch sporadisch überträgt, schalten Millionen Zuschauer ein. An diesen Wochenenden zeigt die Kurve bei Sky traditionell eh nach unten.

Das ist allerdings erst in Budapest (Ungarn) wieder der Fall. Zuvor steht das Traditionsrennen in Silverstone an. Hier schoss Lewis Hamilton einst Max Verstappen ab. Knallt es dieses Mal mit Norris? Für die Zuschauer wäre die Action, die sie so lange vermisst haben.