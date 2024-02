Sky durchbricht Schranke – Kunden haben jetzt die Wahl

Es gibt gute Nachrichten für Sky-Kunden – vor allem für Tennis-Fans! Sky durchbricht damit eine Schranke. Das hat Vorteile.

Zwar mussten Sky-Kunden und Tennis-Zuschauer zuletzt schwer schlucken, weil der TV-Sender die Rechte für Wimbledon an Amazon Prime verlor. Jedoch sicherte sich Sky dafür die TV-Rechte für die ATP (Herren) und die WTA (Damen). Und es kommt noch besser!

Sky macht seinen Zuschauern ein zusätzliches Angebot

Mit den neuen Rechten an ATP und WTA zeigt Sky fast täglich Tennis live. Wie das Online-Portal „Digitalfernsehen.de“ berichtet, sind das insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen auf Sky Sport. Tennis-Fans haben also die Qual der Wahl. Sky überträgt mehr Live-Tennis als jemals zuvor.

Auf dem 24-Stunden-Tennissender „Sky Sport Tennis“ zeigt Sky immer die besten Matches des jeweiligen Tages. Und ab sofort gibt es noch ein zusätzliches Angebot: Wenn in einer Woche mehrere Turniere gleichzeitig stattfinden, dann stellt Sky Sport zusätzliche Sender zur Verfügung – Kunden haben die Wahl!

Kommt das Modell auch bei anderen Sportarten zum Einsatz?

Seit dem 11. Februar bietet Sky alle Tennismatches und Courts der ATP und der WAT auf Sky Q an. Heißt konkret für Tennis-Fans: Du kannst auch ein Match, welches aktuell nicht auf dem linearen Sky Sport Tennis Kanal läuft, auswählen und schauen. Bei Sky Q findest du alle Matches im Sportbereich in der Tennissektion auf der Sky Q Oberfläche. Dieses Zusatzangebot wird in Kürze auch für Wow-Kunden verfügbar sein.

Und das war noch nicht alles: Dieses Angebot könnte sogar auf andere Sportarten ausgeweitet werden, wie „Digitalfernsehen.de“ weiterhin schreibt. Als Beispiel zu nennen, ohne offizielle Bestätigung von Sky, wäre der ebenfalls neu erworbene MotoGP.

Auch Fußball könnte es bald betreffen

Wenn sich zwei Spiele in der Premier League überschneiden, müssten diese ebenfalls nicht mehr unbedingt auf zwei linearen Sendern übertragen werden. Und auch im Fall der Bundesliga wäre diese Methode eine Überlegung wert. Man darf gespannt sein, was Sky als nächstes plant.

