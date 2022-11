Sky: Fans flippen aus – Pay-TV-Riese bringt DAS zurück ins Programm

Vor dem Start der Europameisterschaft der Frauen veröffentlichte Sky – ebenso wie die Sportschau und MagentaTV – eine Dokumentation über die Qualifikation der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bis hin zum Turnier in England. „Born for this – Mehr als Fußball“, der Titel der Dokumentationsreihe, erfreute sich daraufhin einer großen Beliebtheit.

Sehnlichst warteten die Anhänger der Serie auf eine Fortsetzung, nun haben sie Grund zum Jubeln. Denn: Schon bald folgen die nächsten Folgen der beliebten Dokureihe auf Sky.

Sky bringt „Born for this – Mehr als Fußball” zurück ins Programm

Wie der offiziellen Internetseite von „Sky“ zu entnehmen ist, kommen schon bald die neuen Folgen der Dokumentationsreihe „Born for this – Mehr als Fußball“ ins Programm des Pay-TV-Senders. Die Ausstrahlung der fünften und sechsten Folge der beliebten Serie werden demnach schon am 19.11.2022 bei Sky Sport Mix ausgestrahlt. Die vierte Folge (85 Minuten) und die fünfte Folge (95 Minuten) werden demnach direkt hintereinander ausgestrahlt. Los geht es am Samstag um 08.45 Uhr bis um 11.45 Uhr. Dann folgt das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

In den ersten drei Folgen der Serie wurde hautnah aufgezeichnet, wie die deutsche Frauennationalmannschaft die letzten Spiele vor dem großen EM-Turnier in England absolviert hat. Dabei wurden den Fans exklusive Einblicke in Kabinenansprachen und Interviews mit den Beteiligten Personen gewährt. Die Dreharbeiten sollen auch während der Europameisterschaft weitergelaufen sein. Somit dürften sich die Fans auf weitere spannende Einblicke und Momente der deutschen Nationalmannschaft bis zum Finale in Wembley freuen.

Ankündigung sorgt bei Fans für Jubel

Die Programmänderung blieb natürlich auch bei den Fans des deutschen Frauenfußballs nicht unentdeckt und löste in den sozialen Netzwerken einiges an Jubel aus. „Mein Leben hat wieder einen Sinn“, twitterte eine Nutzerin. Viele andere taten es ihr gleich und äußerten sich ebenfalls euphorisch zu der Ankündigung des Pay-TV-Senders.

Die Dokumentation über den Frauenfußball in Deutschland kam schon nach den ersten drei Folgen gut an. Nachdem Spiel der Nationalmannschaft gegen Dänemark verfolgten noch knapp 1,68 Millionen Zuschauer die damals gezeigte Episode in der ARD. Weil es die Serie allerdings auf verschiedenen Programmen und zusätzlich zum Streamen gab, dürfte die Anzahl der tatsächlichen Zuschauer bei den einzelnen Episoden deutlich höher gewesen sein.