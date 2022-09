Sky: Fusions-Hammer! Kunden dürfen sich freuen

Sehnsüchtig warten viele Kunden auf Vollzug: Noch in diesem Jahr soll der Streamingdienst „Paramount+“ bei Sky eingebunden werden – kostenlos für die Abonnenten.

Dieser Deal wird für die Kunden von Sky nun noch wertvoller. Bereits vor der Kooperation soll Paramount+ mit einem anderen Streaming-Riesen verschmelzen!

Sky: Fusions-Hammer vor Pay-TV-Kooperation

Im Dezember 2022, so ist der aktuelle Plan, soll Paramount+ in Deutschland an den Start gehen. Nicht nur als bezahlpflichtiger Streaming-Anbieter, sondern auch als Kooperationspartner von Sky.

Wer das Cinema-Paket bezieht, wird das gesamte Angebot von Paramount+ kostenlos schauen können. Kunden in Großbritannien, Irland und Italien ist das bereits möglich. Einen solchen Coup hatte der Pay-TV-Anbieter bereits mit NBC-Streamingdienst „Peacock“ gelandet.

Fusion von Paramount+ und Showtime geplant

Vor dem Start von Paramount+ wird es jetzt aber noch einmal richtig heiß. Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, plant Paramount eine Verschmelzung seiner beiden Streaming-Portale.

Sky-Kunden reiben sich bei diesen Fusions-Plänen die Hände. Foto: imago images/Future Image

Neben Paramount+ gehört auch „Showtime“ zur Paramount-Gruppe. Beide sollen noch vor Dezember verschmelzen. Genauer gesagt: Paramount+ soll Showtime schlucken und dessen Inhalte übernehmen.

„Zwei“ Streamingdienste kostenlos?

Für die Abonnenten von Sky dürfte das einen unerwarteten Bonus bedeuten. Statt einem könnten bald praktisch zwei Streamingdienste kostenlos genutzt werden.

Und Showtime ist als US-Serienproduzent ein großer Name. Serien wie „Dexter“, „The L Word“, „Homeland“ oder aktuell „Billions“ sind weltweite Erfolge geworden.