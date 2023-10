Sky macht es offiziell! Mega-Verkündung lässt Fans jubeln

Es ist eine Erfolgsgeschichte bei Sky und sie wird weitergehen. Zuschauer und Fans sind begeistert, das Unternehmen auch und deshalb gibt es jetzt Mega-News.

Die Sky-Kunden dürfen sich über ein beliebtes Format freuen, das in der Vergangenheit bereits für Begeisterung gesorgt hat. Vor allem Fußball-Fans werden ganz genau hinhören.

Sky macht es offiziell!

Beim Fußball und auch in der Formel 1 sorgte Sky mit dem Projekt „Next Generation“ für Begeisterung bei den Kunden. Diese Erfolgsgeschichte geht jetzt weiter. Der Sender erklärt, dass im November drei neue Sportübertragungen für Kinder und Familien geplant sind.

Dazu zählen das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern, das Formel-1-Rennen in Abu Dhabi und die ATP-Finals von Turin. Während es in der Bundesliga und in der Motorsport-Königsklasse schon eine „Next Generation“-Sendung gab, ist es im Tennis eine Premiere.

Zwei ausgewählte Kids Reporter werden beim Halbfinale am 18. November live gemeinsam mit dem Sky Kommentator Paul Häuser kommentieren. Die beiden Kids Reporter werden das Geschehen beim Finalturnier, bei dem die acht besten Spieler des Tennisjahres gegeneinander antreten, mit viel Spontanität und Emotion begleiten und ihre persönlichen Eindrücke an junge Zuschauer vermitteln.

Bundesliga-Topspiel zwischen BVB und Bayern wieder mit den Kids

„Nach Fußball und Formel 1 leisten wir jetzt auch im Tennis Pionierarbeit und erstmalig setzen wir Kids Reporter bei einem großen Tennis-Turnier ein. Zudem planen wir neben der klassischen Live-Übertragung beim Bundesliga-Klassiker und Formel 1 Saisonfinale weitere Sky Next Generation. Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer auch von diesen Übertragungen begeistert sein werden. Wir liefern mit Sky Next Generation einmal mehr den Beweis, dass wir unterschiedlichsten Zielgruppen bei Sky Sport eine einzigartige und moderne TV-Experience bieten“, freut sich Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland.

