Sky macht Hammer offiziell! Sender schnappt TV-Rechte

Die Bundesliga-Rechte sorgten in Deutschland für viel Aufregung. Sky verlor dabei die Konferenz an DAZN. Doch der Pay-TV-Sender schnappt sich dafür andere beliebte Wettbewerbe und Events.

Das ist auch jetzt wieder der Fall. Dass die Formel 1 und MotoGP bei Sky zu sehen sind, ist jedem Fan bekannt. Jetzt gibt es auch noch den nächsten Motorsport-Hammer für die Kunden.

Sky schnappt sich Motorsport-Wettbewerb

Kurz nach dem Formel-1-Saisonstart gibt es für die vielen Motorsport-Fans bei Sky die nächste Mega-Nachricht: Ab sofort wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz die beste Rallyeserie der Welt zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender gab bekannt, dass die Rechte für die neue Saison bereits am Donnerstag (20. März) in Kraft getreten sind.

Vom 20. März bis 23. März 2025 wird die Rallye Safari in Kenia ausgetragen. Sky Sport überträgt die meisten Läufe live, die anderen zeitversetzt in voller Länge – alle kommentiert von WM-Kommentator Christian Glück in deutscher Sprache. Zum Abschluss wird jede Rallye in einem einstündigen Highlight-Magazin zusammengefasst.

„Nach der Formel 1 und der MotoGP ist mit der WRC ab sofort auch die dritte wichtige Säule des Motorsports Teil des Angebots von Sky Sport. Die Königsklasse des Rallyesports ist ein Garant für spektakuläre Bilder und wird die Fans begeistern. Damit baut Sky Sport seinen Status als ‚Heimat des Motorsports‘ weiter aus“, freut sich Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky.

Beste Rallyeserie der Welt

Und auch Philipp Männer, Senior Director Media Right – WRC Promoter freut sich auf die Zusammenarbeit mit Sky: „Somit ist für die deutschen Motorsportfans neben der Formel 1 und der MotoGP nun auch die WRC bei einem Anbieter verfügbar.“

Der Pay-TV-Sender wird darüber hinaus auch noch in Form von News- und Clip-Rechten die WRC begleiten. Zudem schnappt sich Sky auch die Rechte von der European Rally Championship (ERC), in der dieses Jahr unter anderem Jos Verstappen – Vater des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen – als Neuling an den Start gehen wird.