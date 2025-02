Sky schreckt auf: Netflix plant Formel-1-Megacoup!

Rechte für die populärsten Sportarten werden immer teurer und umkämpfter. Das liegt auch daran, dass sich immer mehr „Big Player“ einmischen. Lange hatte Sky eine regelrechte Monopolstellung. Heute muss man mit DAZN, Amazon, RTL, Telekom und vielen weiteren um die Pakete kämpfen.

Zuletzt machte auch Netflix mit ersten Sportübertragungen von sich reden. Nun plant der Streaming-Riese offenbar einen Mega-Coup. Und der dürfte Sky ganz schön ins Schwitzen bringen.

Sky: Neue Konkurrenz um die Formel 1?

Jahrzehntelang war RTL die Adresse für alle Fans der Formel 1. Dann schnappte sich Sky alle Rechte an der Motorsport-Königsklasse. Nun will sich der nächste Riese einmischen. Schon bei der letzten Rechtevergabe der Formel 1 in den USA soll Netflix mitgemischt haben. Inzwischen soll der größte Streaming-Anbieter der Welt noch größere Pläne haben.

Erste Sportevents hat er bereits live übertragen, der Boxkampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson war das erste Mega-Event. Nun lechzt Netflix offenbar nach mehr. Nach einer ganzen Serie. Nach der Formel 1!

Netflix will die Formel 1

In den USA erlebte die Rennserie in den letzten Jahren einen Boom. Inzwischen finden ganze drei Rennen pro Saison in den Staaten statt. Mehr als in jedem anderen Land der Welt. Immer mehr Fans findet die Königsklasse dort – und so werden auch die Übertragungsrechte immer spannender. Derzeit gehören die ESPN. Ende des Jahres läuft der Vertrag aber aus. Laut dem Motorsport-Portal „Racer“ haben die Gespräche mit Kandidaten bereits begonnen. Ganz vorne dabei: Netflix.

Der Streaming-Riese hat mit seiner Serie „Drive to Survive“ maßgeblichen Anteil am USA-Boom der Formel 1. Schnappt er sich jetzt alle Exklusivrechte? Sky dürfte die Entwicklungen nervös beobachten. Denn nach einem gelungenen Einstieg in den USA wäre die Expansion in weitere Länder nur logisch und Deutschland als motorsportverrücktes Land sicher besonders spannend. Hierzulande hat Sky die Rechte noch bis 2027.