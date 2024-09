Sky: Wende geschafft! Tolle Neuigkeiten für den Pay-TV-Sender

Tolle Neuigkeiten für Sky! Der Pay-TV-Sender kann auf ein erfolgreiches Formel-1-Wochenende zurückblicken. Der Große Preis von Singapur lockte wieder deutlich mehr Zuschauer vor die Fernsehgeräte.

Damit hat Sky die Trendwende geschafft. Bei den Zuschauerzahlen der Formel 1 geht es wieder bergauf – und dieser Trend könnte sich bis zum Saisonende noch weiter fortsetzen.

Sky: Formel 1 wieder auf dem aufsteigenden Ast

Zum ersten Mal seit dem Großen Preis von Großbritannien haben wieder über 600.000 Menschen die Formel 1 bei Sky verfolgt. Der Sender verbuchte am Sonntag beim Singapur-GP 618.000 TV-Zuschauer. Sky kam mit seiner Formel-1-Übertragung auf einen Marktanteil von sechs Prozent und lag damit über dem Durchschnitt (5,5 Prozent).

Damit reiht sich das Rennen auf Platz sechs hinter Monaco (706.000), Spanien (660.000), Kanada (653.000), Österreich (652.000) und Großbritannien (630.000) ein. Nimmt man die Streamingzahlen noch hinzu, kam Sky beim Singapur-GP auf insgesamt 748.000 Formel-1-Zuschauer.

Nach fünf Rennen unter 600.000 Zuschauer mit Ungarn (550.000), Belgien (489.000), Niederlande (515.000), Italien (525.000) und Aserbaidschan (520.000) gehen die Zuschauer-Zahlen jetzt wieder nach oben.

RTL in Singapur nicht dabei

Der Grund dafür dürfte allerdings recht klar sein: Bei allen fünf vergangenen Rennen war Content-Partner RTL als übertragender Sender mit dabei. In Singapur zeigte der Free-TV-Sender lediglich das Qualifying. In den kommenden Wochen dürften die Zahlen von Sky also weiterhin positiver ausfallen. Erst beim Großen Preis von Las Vegas (23. November) ist RTL wieder mit am Start.

Zudem dürfte der spannende WM-Kampf zwischen Max Verstappen (Red Bull) und Lando Norris (McLaren) gegen Saisonende noch mehr Zuschauer anlocken. Insgesamt stehen noch sechs Rennen auf dem Programm.