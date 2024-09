Sky: Bundesliga-Beben! Fan-Traum plötzlich zum Greifen nah

Seit 2018 braucht man zwei Abos, um alle Spiele der Bundesliga sehen zu können. Damals wie heute sorgt das bei Fußball-Fans für Frust. Und die explodierenden Abo-Preise ließen den immer weiter steigen.

Nun könnte der Wahnsinn mit einem Schlag ein Ende haben. Im Rechte-Zoff droht DAZN offen mit einem kompletten Rückzug aus der Bundesliga. Sky wäre der große Gewinner dieses Knalls – und den Fans könnte ihr größter Traum erfüllt werden.

Sky: Kehrt die komplette Bundesliga zurück?

2018 wurde für Fußball-Fans in Deutschland zur Zeitenwende. Das Kartellamt untersagte die Vergabe der Bundesliga-Livespiele an nur einen Anbieter. Was seit den Anfängen des Pay-TV das Normalste der Welt war, war plötzlich verboten. Seither muss sich Sky die Bundesliga mit einem Konkurrenten teilen. Noch.

Denn: Für die derzeit ausgeschriebenen Bundesliga-Rechte 2025 bis 2029 hat die „No Single Buyer Rule“ wieder gekippt. Und nun folgt der nächste Hammer. Plötzlich ist eine Rückkehr aller Spiele zu einem Anbieter denkbar.

Alle Spiele bei Sky? DAZN droht mit Rückzug

Die Deutschland-Chefin von DAZN, Alice Mascia, hat der DFL öffentlich mit einem kompletten Rückzug aus dem Bundesliga-Geschäft gedroht. Seit Mai tobt ein Streit, nachdem der Ligaverband das begehteste Rechte-Paket mit allen Samstags-Spielen an Sky vergab, obwohl der Streamingdienst deutlich mehr geboten hatte (hier die Details). Nun steht eine Entscheidung des Schiedsgerichts an – und DAZN denkt im Fall einer Niederlage an radikalste Konsequenzen.

„Auch ein totaler Rückzug aus der Bundesliga ist eine Option“, sagt Mascia im Magazin „Capital“. Für die DFL ist es eine Drohung, für die deutschen Fans scheint der größte Traum zum Greifen nah. Ihnen ist ziemlich egal, wo sie die Bundesliga sehen können. Hauptsache, es braucht nicht mehrere sündhaft teure Abos. Und: Weitere Mitbieter um die hunderte Millionen Euro teuren Rechte scheint es nicht gegeben zu haben.

Kehrt die Top-Liga komplett zu Sky zurück? Zeitnah soll eine Entscheidung im Rechte-Streit fallen. Klar dürfte aber sein: Bezahlt der Pay-TV-Riese rund 1,5 Milliarden Euro für die Bundesliga, könnte die nächste saftige Preiserhöhung ins Haus stehen.