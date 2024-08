Sky mit dringendem Appell vor Bundesliga-Start – diese Schritte solltest du jetzt unternehmen

Die 2. Bundesliga ist schon im vollen Gange, die Bundesliga steht in den Startlöchern: Nach dem langen Sport-Sommer beginnt nun wieder der Alltag im Fußball-Geschäft. Damit geht auch für den Pay-TV-Sender Sky die heiße Phase wieder los.

Sky zeigt sowohl die erste als auch die 2. Bundesliga live im TV. Bevor es wieder losgeht, hat der Pay-TV-Sender nun aber einige wichtige Hinweise an seine Kunden. Du solltest diese Schritte beachten, damit zum Saisonstart nichts schiefgehen kann.

Sky: Wichtige Tipps vor Bundesliga-Start

Alle Bundesliga-Samstagsspiele um 15.30 Uhr und das Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) laufen exklusiv bei Sky. Zudem zeigt der Pay-TV-Sender alle Spiele in der englischen Woche, sowie die Relegationsspiele und den Supercup. In der 2. Bundesliga hält Sky die TV-Rechte für alle 306 Spiele. Wer also Bundesliga schauen will, kommt um Sky nicht herum.

Vor dem Start der Bundesliga am 23. August solltest du allerdings noch einmal checken, ob auch alles läuft. Es wäre fatal, wenn du erst zum Anpfiff bemerkst, dass irgendwas nicht klappt. Sky gibt deshalb jetzt wichtige Hinweise.

Receiver checken

„Damit du den Anpfiff nicht verpasst, sollte dein Sky Receiver sämtliche System- und Programmdaten sowie wichtige Freischaltsignale geladen haben. Bitte schalte deinen Sky Receiver rechtzeitig ein“, erklärt der Pay-TV-Sender.

Probleme könnte es geben, wenn dein Receiver vom Stromnetz getrennt gewesen ist. Dann werden Aktualisierungen nachgeholt. Diese beginnen automatisch beim Einschalten deines Geräts. Sky warnt: „Bitte keinen Abbruch des Vorgangs veranlassen. Dadurch können die Sky Bundesliga HD-Sender keine Sendeinformation erhalten.“

Receiver frühzeitig einschalten

Um also ein böses Problem zu vermeiden, solltest du rund 60 Minuten vor Spielbeginn deinen Receiver einschalten und auf einen abonnierten Sender schalten. „Bei Verlust des Freischaltungssignals, bleib auf einen abonnierten Sky Sender wie z. B. 100 „Sky Showcase HD“ bis die Freischaltung angekommen ist. Das kann bis zu 60 Minuten dauern. Alternativ kannst du die Freischaltung erneut veranlassen“, heißt es weiter.

Für diejenigen, die die Bundesliga nicht über ihren Sky-Receiver, sondern über Sky Go verfolgen, gibt Sky einen wichtigen Hinweis: Man sollte die Sky PIN bereithalten. Über den Sommer kann man diese schon mal vergessen halten, weshalb sich ein Vorab-Check durchaus lohnen kann. Im Notfall kann man noch rechtzeitig einer neuen PIN anfordern.

DAZN über Sky

Wer über Sky das volle Bundesliga-Programm haben will, kann auch DAZN dazubuchen. Hier betont Sky: „Wenn du DAZN über Sky nutzen möchtest, denk daran, deinen DAZN Account zu aktivieren, bevor es losgeht. Nach der Buchung von DAZN über Sky musst du den Aktivierungslink innerhalb von 7 Tagen anklicken und die Registrierung auf der Website von DAZN durchführen. Andernfalls wird deine DAZN-Mitgliedschaft storniert und du musst DAZN über Sky erneut hinzubuchen.“

Wenn du all diese Tipps vor dem Bundesliga-Start beachtest, steht einer spannenden Saison nichts mehr im Weg.