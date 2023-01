Sky: Neue Formel-1-Planungen nach RTL-Aus – Pay-TV-Riese zieht großen Schritt in Betracht

In der Formel 1 ist das Ende einer Ära besiegelt. Der Deal zwischen Sky und RTL ist geplatzt, der Privatsender wird keine Rennen mehr im Free-TV zeigen. Aber wer dann?

Vier Rennen müssten auch 2023 frei empfangbar zu sehen sein. Bei Sky laufen die Planungen – und auch ein großer Schritt wird dabei in Betracht gezogen.

Zeigt Sky die Formel-1-Rennen selbst im Free-TV?

Die Formel 1 boomt wie noch nie. RTL wird von dem Hype aber nichts haben. „Wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten“, verkündete der Sender das endgültige Aus nach 30 Jahren.

Seit 2021 liegen alle Rechte bei Sky. Vier Rennen pro Saison müssen bis einschließlich 2024 aber frei empfangbar sein. Der Pay-TV-Anbieter regelte das bislang mit einer Sublizenzierung – und könnte das auch weiterhin tun. Muss er aber nicht.

Vier Rennen müssen frei empfangbar sein

Es gibt Gerüchte um ein Interesse von ARD/ZDF und ProSieben/Sat.1 an den Rennen. Weil die Öffentlich-Rechtlichen nicht gerade für Lizenz-Schnellschüsse bekannt sind, gilt vor allem ProSieben als heißer Kandidat. Schließlich hat der Sender mit Formel E und DTM schon jetzt zwei namhafte Rennserien im Programm.

Ein anderer Weg ist aber alles andere als ausgeschlossen. Wie Sky gegenüber dieser Redaktion bestätigte, zieht es auch in Betracht, die vier Formel-1-Rennen einfach selbst im Free-TV zu zeigen. Mit dieser Variante würden mehrere Millionen Euro Lizenz-Einnahmen wegfallen – sie würde aber auch ganz neue Möglichkeiten schaffen. Über die eigenen Kanäle könnte Sky das Produkt sicher am besten bewerben und in Abo-Abschlüsse ummünzen.

Ein Problem stellt sich dabei aber in den Weg: Seit Sky Sport News im Sommer 2021 zurück hinter die Bezahlschranke wanderte, hat Sky keine Free-TV-Kanäle mehr. Eine Plattform zur frei empfangbaren Übertragung der Formel 1 müsste erst geschaffen werden. Bis die den Weg in die Senderliste und auf den Schirm der TV-Konsumenten gefunden hat, dürfte die Saison schon gestartet sein.