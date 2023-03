Sky sucht dringend nach Abnehmer – doch die Zeit wird knapp

Startschuss in die neue Saison: Mit dem Rennen in Bahrain kehrt die Formel 1 zurück. Das wichtigste Sport-Standbein von Sky neben dem Bundesliga-Samstag ist zurück. Anders als bei der höchsten deutschen Fußball-Liga hält der Sender hier alle Exklusiv-Rechte.

Und dennoch bleibt eine große Frage vor dem ersten Rennen des Jahres ungeklärt: Wie sieht es mit der Free-TV-Übertragung aus? Denn Sky ist verpflichtet, vier Rennen kostenlos zugänglich zu machen. Allerdings: Es findet sich kein Abnehmer.

Sky: RTL-Aus zieht Suche nach sich

Es war ein Paukenschlag, der Motorsport-Deutschland im Sommer 2020 durcheinander wirbelte. Der Pay-TV-Riese verkündete, sich die Rechte an der Formel 1 exklusiv gesichert zu haben. Mit einher ging das Übertragungs-Aus von RTL – nach 30 Jahren.

So ganz verschwand RTL aus der Motorsport-Serie aber nicht. Weil Sky per Vertrag eben einige Rennen im Free-TV zeigen muss, wurden vier Grand Prix an RTL sublizensiert. Allerdings ist auch damit in diesem Jahr Schluss. Der Privatsender will den hohen Preis für nur wenige Rennen nicht mehr mitgehen. Eine Entscheidung, die eine Suche nach sich zieht.

Entscheidungs-Dilemma in Unterföhring

Die Suche wird aber immer mehr zum Sorgenkind. Denn auch einige Tage vor Saisonstart gibt es noch nichts zu vermelden. Es findet sich kein Free-TV-Abnehmer für die Sublizenzen. Laut „Bild“ haben weder ARD, noch ZDF oder ProSiebenSat.1 Interesse. Das könnte für Sky bittere Folgen haben.

Findet sich kein Übertragungspartner, könnte der Sender aus Unterföhring dazu gezwungen sein, vier Rennen selbst ohne Abosperre auszustrahlen. Dann müsste man zwar nicht mehr suchen, bekäme allerdings auch keine Einnahmen. Laut eines Berichts hätte RTL wohl zehn Millionen Euro für die Sublizenz zahlen sollen.

Sky: Wie geht es weiter?

Da allerdings nicht festgelegt ist, welche Rennen frei zugänglich gezeigt werden müssen, könnte die finale Entscheidung noch auf sich warten lassen. Zunächst gilt der volle Fokus dem Saisonstart in Bahrain am Sonntag (5. März, 16.00 Uhr).

Das Thema Sublizenz wird Sky im übrigen nur noch bis 2024 beschäftigen, danach erlischt die Free-TV-Klausel. Ab dann müsste nur noch ein Deutschland-GP frei empfangbar sein – aber dieser ist ohnehin in weite Ferne gerückt.