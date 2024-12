Sky will neue Wege gehen – und leitet die entsprechenden Schritte ein

In den letzten Wochen und Monaten machte Sky vor allem wieder wegen diverser Sportrechte von sich Reden. In der Bundesliga verliert man zur kommenden Saison zwar die Konferenz, darf aber dafür auch freitags senden. Zudem schnappte man jüngst auch beim Golf wieder zu (hier mehr erfahren).

Allerdings hat Sky auch einiges im Rucksack, das nicht nur für Sportfans interessant ist. So gibt es auch zahlreiche Serien oder Dokumentationen. Und insbesondere bei den Eigenproduktionen will man die Reichweite jetzt deutlich erhöhen.

Sky sucht Abnehmer für Dokus

Hinter der Paywall ist die Zahl der möglichen Zuschauer für die Dokumentationen des Senders aus Unterföhring natürlich begrenzt. Um diese dennoch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, denken die Verantwortlichen über Wege nach, die Dokus an andere Sender zu „verkaufen“. Das berichtet unter anderem der Branchendienst „DWDL“.

Daher sei Sky eine Kooperation mit der OneGate Media eingegangen. OneGate Media soll verschiedene Dokumentationen von Sky an andere Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreiben. Konkrete Deals mit Interessenten gebe es allerdings noch nicht.

„Begeistern seit Jahren“

Christian Asanger, Vice President Entertainment, erklärt den Schritt folgendermaßen: Sky Original Dokumentationen würden Kritiker und Zuschauer seit einigen Jahren begeistern. Auch in Zukunft würden diese Produktionen zunächst exklusiv beim Pay-TV-Riesen laufen.

„Darüber hinaus wollen wir sie aber künftig auch einem breiteren Publikum außerhalb unserer Plattform zugänglich machen. Mit OneGate Media haben wir den perfekten Distributions-Partner dafür gefunden“, so Asanger.

Jüngst war unter anderem schon die Serie über den spanischen König Juan Carlos in der ARD zu sehen. In Zukunft könnte es also weitere solcher Deals zwischen Sky und anderen TV-Sendern im deutschsprachigen Raum geben.