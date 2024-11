Von wegen Sky oder DAZN! Sorgt neuer Konkurrent für ein Bundesliga-Beben?

Zweiter Anlauf: Die Ausschreibung der Bundesliga-Rechte ist wieder gestartet. Diesmal soll alles glatt laufen. Am 5. Dezember soll klar sein, wer ab nächster Saison die Spiele live zeigt. Alles spricht wieder von Sky und DAZN. Aber mischt sich am Ende gar ein weiterer „Big Player“ ein?

Wie in der Champions League könnte Amazon Prime auch für ein Bundesliga-Beben sorgen. Die Strategie wäre bewährt: Das Paket C würde den Streamingdienst ein Topspiel pro Woche bringen – und die freie Wahl, welche Partie es denn sein soll. Für Sky, DAZN und viele Fans wäre es ein harter Schlag.

Sky vs. DAZN: Landet Amazon einen Bundesliga-Coup?

Es war die schwerste Niederlage in der Geschichte von Sky: 2019 verlor der Pay-TV-Riese sämtliche Übertragungsrechte an der Champions League. Die strahlenden Sieger des Pokers: DAZN und Amazon Prime. DAZN darf seither alle Spiele live zeigen – bis auf das attraktivste Dienstagsspiel, denn das darf sich Prime aussuchen.

Passiert das gleiche nun auch in der Bundesliga? Schon seit der ersten, abgebrochenen Ausschreibung diskutiert alles über ein mögliches Sky-Aus. DAZN, so vermuten auch viele Experten, will zum Generalangriff ausholen und den Konkurrenten komplett vom Markt verdrängen (hier die Details). Finanziell angeschlagen ist der Pay-TV-Anbieter verwundbar. Doch während alles nur über Sky und DAZN spricht, könnte ein dritter Konkurrent für einen Paukenschlag sorgen.

Topspiel-Paket passt zur Prime-Strategie

Die Königsklassen-Strategie von Prime ist aufgegangen – nun könnte man den gleichen Coup in der Bundesliga landen. Paket C beinhaltet mit dem Samstagabendspiel nur eine einzige Partie pro Woche. Doch die ist attraktiver als alles andere. Denn mit diesem Paket wird auch der „First Pick“ vergeben. Heißt: Der Inhaber darf sich aussuchen, welches Spiel er zeigen will.

„Ich würde Live-Sportrechte an der Bundesliga strategisch für Amazon nie ausschließen, aber jetzt konzentrieren wir uns auf die UEFA Champions League“, sagte Prime-Deutschlandchef Christoph Schneider 2020. Nun könnte der große Moment gekommen sein.

Schlägt Prime zu, wäre das ein Bundesliga-Beben. Eins, das Sky und DAZN empfindlich treffen würde. Und auch viele Fans. Seit die „No Single Buyer Rule“ gekippt ist, träumen alle davon, dass die Bundesliga wieder mit einem einzigen Abo zu sehen ist. Prime würde dem einen Strich durch die Rechnung machen – und könnte im schlimmsten Fall sogar ein drittes Abo notwendig machen.