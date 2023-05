Sky verkündet nächste Hammer-Aktion! SO etwas gab es noch nie

Ob „Sky Next Generation“ oder auch „Match in Silence“: Sky probiert immer wieder neue Aktionen aus, die beim Publikum gut ankommen. Daher gibt es beim Pay-TV-Sender gemeinsam mit Kickbase zum 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine weitere spektakuläre Premiere.

So wird beim Pay-TV-Sender ein eigener Feed „Sky Sport Fantasy“ produziert, der zum ersten Mal die unterschiedlichen Welten der Fußball Fantasy Manager in die Live-Übertragung der Bundesliga integriert.

Sky verkündet spektakuläre Neuheit

Das Pilotprojekt wird vom DFL unterstützt, indem sie Sky die notwendigen Rechte zum Bearbeiten des Sendesignals einräumt. Mit dem dadurch neuartigen Feed werde die in den vergangenen Jahren stark wachsende Anzahl an Manager-Spielern angesprochen, erklärte das Unternehmen. Dazu wird es auch ein eigenes redaktionelles Live-Konzept mit zusätzlichem Kommentar geben.

So begleiten Thilo Mölders, Jan-Niclas Stöcklin und Jan Benczedi von Kickbase das Live-Geschehen in den Stadien und ordnen das für die Fantasy-Community ein. Die Kommentatoren schätzen die Aktionen auf dem Platz aus Sicht von Fantasy-Managern ein und bringen dadurch den Zuschauern die Faszination näher.

„Im Vergleich zur klassischen Live-Übertragung stehen hierbei die Spieler und deren Performance im Mittelpunkt, die punktuell durch anschauliche Datengrafiken visualisiert wird“, heißt es vom Pay-TV-Sender.

„Plattform für eine zukunftsweisende Content-Produktion“

Mario Nauen, Fußballchef bei Sky Deutschland freut sich über die neue Aktion. „Wie zuletzt mit Sky Next Generation oder auch Match in Silence beweisen wir erneut die Wandlungsfähigkeit und Innovationskraft von Sky Sport. Mit der besonderen Aktion wird die Bundesliga zum wiederholten Mal Plattform für eine zukunftsweisende Content-Produktion. In Zusammenarbeit mit Kickbase und der DFL gehen wir neue Wege und zeigen, dass wir für jede Zielgruppe und jeden Geschmack ein außergewöhnliches Live-Sport-Erlebnis bieten können.“

Am Samstag (13. Mai) beginnt dann die Übertragung der Sky Sport Fantasy um 15.15 Uhr auf dem Bundesliga-Kanal 7 und wird parallel zu den klassischen Einzelspielen ausgestrahlt.