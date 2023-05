Sky bleibt knallhart: BVB-Fans bitter enttäuscht – darum darf Dortmund kein Public Viewing veranstalten

300.000 Tickets hätte Borussia Dortmund für das letzte und entscheidende Heimspiel am Samstag verkaufen können. Jeder mit schwarzgelbem Herzen wäre gerne dabei, wenn der BVB gegen Mainz um die Schale kämpft.

Wer den Karten-Kampf verloren hat, bekam nun die nächste bittere Botschaft: Ein Public Viewing wird es nicht geben (hier mehr). Sky erteilte einer Anfrage der Stadt Dortmund eine Abfuhr. Doch warum? Gegenüber dieser Redaktion erklärt ein Sky-Sprecher die Entscheidung.

Sky erlaubt kein Public Viewing in Dortmund

Der Oberbürgermeister persönlich verkündete am Dienstag die traurige Nachricht: „Für das Spiel wird es keine Public-Viewing-Angebote geben.“ Unzählige BVB-Fans, die nicht ins Stadion können, hatten auf ein Rudelgucken auf Friedensplatz, Hansaplatz oder woanders gehofft. Vergebens.

+++ Sky: Bittere Enttäuschung für Kunden – ist dieses Aus schon besiegelt? +++

Doch warum? Dortmunds OB Thomas Westphal wollte nicht ins Detail gehen, erklärte nur: „Es war nicht möglich, mit Sky die Rechte abzustimmen, der uns einen Übertragungsweg ermöglicht hätte.“ Gegenüber dieser Redaktion erklärte Sky die Entscheidung, die bei den BVB-Fans für bittere Enttäuschung sorgt.

„Public Viewing ist für uns grundsätzlich keine Option“

„Unser Geschäftsmodell basiert auf Erlösen durch Abonnenten, zu denen sehr viele Hoteliers und Gastronomen gehören. Um auch deren Interessen zu schützen und keinen Präzedenzfall zu schaffen, aber auch um Anfragen und Bundesligaclubs gleich zu behandeln, ist Public Viewing für uns grundsätzlich keine Option“, sagt ein Sky-Sprecher. „Für das Finale der Bundesliga gibt es nicht nur für den BVB-Fan sehr viele Möglichkeiten, die Entscheidungen zu verfolgen: als Sky-Abonnent, als WOW-Kunde oder aber eben auch in den zahlreichen Sportbars.“

Mehr aktuelle News:

Doch es kommt noch schlimmer: Um keine Fan-Magnete zu werden, ist am Samstag auch Außengastronomie in Dortmunds Innenstadt verboten. Die Sorge, dass Plätze wie der Alte Markt so über Umwege zum überlaufenen Hotspot werden, ist der Stadt zu groß (mehr dazu hier). Nur im Inneren der Kneipen kann das Spiel von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 geschaut werden.