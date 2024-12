Sky verkündet wichtige Neuerung – Kunden sind unendlich dankbar

Auch in Zukunft wollen, werden und müssen zahlreiche TV-Zuschauer auf Sky zugreifen. Insbesondere die, die sich für Fußball in den beiden höchsten deutschen Spielklassen interessieren. Immerhin hält der Pay-TV-Sender auf für die kommenden Jahre den Löwen-Anteil an den Spielen.

Aber auch Fans von Serien oder Filmen kommen bei Sky voll auf ihre Kosten. Und schon längst braucht man dafür nicht mehr den unternehmenseigenen Receiver. Auch über andere Angebote kann man die Streamingplattform „WOW“ nutzen. Insbesondere für Kunden, die das daheim über den Apple-Store machen, können jetzt aufatmen.

Sky vereinfacht Käufe über Apple

Wer die „WOW“-App bisher über Apple nutzen wollte, der stieß schnell auf Probleme bei der Bezahlung. Die Kritik von Nutzern lautete stets: Das bisherige System sei zu kompliziert und zu wenig intuitiv. Und die Hilferufe wurden erhört!

Das verkündete der Sender aus Unterföhring jetzt. In einer Mitteilung ließ Sky wissen, dass die Buchung der eigenen Streamingplattform für Apple Kunden jetzt einfacher und schneller werde. Ab sofort werden In-App-Käufe möglich sein.

So kannst du „WOW“ entspannt nutzen

Konkret soll das ganze so aussehen: „Ab sofort kann WOW nach Download im App Store direkt per In-App Kauf-Funktion gebucht und bezahlt werden“, heißt es seitens des Pay-TV-Riesen. Und: „Es ist lediglich ein Apple Account erforderlich, WOW Neukunden müssen keine zusätzlichen Angaben zum Abschluss des WOW Abonnements mehr machen.“

Caterina Preti, Senior Vice President OTT bei Sky Deutschland, freut es: Dadurch könnten Kunden jetzt ganz schnell und bequem auf ihre Lieblings-Inhalte zugreifen – egal ob Serien, Filme oder Sport.

Erst zuletzt konnte sich der Sender im Sport-Bereich weitere Rechte sichern. Nachdem man in der Bundesliga künftig die Freitags- und Samstagsspiele einzeln überträgt, konnte man sich zusätzlich auch golftechnisch stärken.