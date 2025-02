Skisprung-WM: Schock für Titelkandidat! Kuriose Verletzung kurz vor dem Turnierstart

Am 26. Februar geht es endlich los! Denn dann schaut die Ski-Welt bis zum 9. März nach Trondheim, wenn in der Wintersport-Idylle die WM ansteht. Neben der Nordischen Kombination und Skilanglauf, werden auch im Skispringen die neuen Weltmeister gekürt.

Kurz vor dem Turnierstart gibt es nun aber große Sorgen um einen Titelkandidaten. Stefan Kraft, der zu den Favoriten in der Skisprung-WM gilt, hat sich eine kuriose Verletzung zugezogen.

Österreichs Skispringer Stefan Kraft hat gute Möglichkeiten, bei der Skisprung-WM sich den Titel zu schnappen. Die Vorbereitung auf den Turnierstart lief für den 31-Jährigen aber alles andere als optimal. Zwei kuriose Zwischenfälle gab es für Kraft. Was war passiert?

Auch interessant: Sky: Mega-News für Pay-TV-Sender! DAS sorgt für Freudensprünge

Nach seiner Rückkehr von seinem 39. Weltcupsieg im japanischen Sapporo in der Vorwoche hatte sich der Österreicher zunächst einen Hexenschuss zugezogen. Dann wurde er auch noch von einer Katze angegriffen. „Wir haben sie reingelassen zum Frühstück und ich habe nett mit ihr gespielt und sie gestreichelt. Sie hat es sehr genossen, bis es sie auf einmal nicht mehr interessiert hat“, erklärte Kraft bei einem Medientermin des Österreichischen Skiverbands (ÖSV).

Doch dann folgte die böse Überraschung: „Sie hat mir die Hand zerfleischt.“ So musste Kraft dann medizinisch behandelt werden und Antibiotika nehmen. Auch eine Impfung musste sein.

„War sehr spannend“

Die ganze Aktion vor der Skisprung-WM nimmt Kraft mit Humor. „Es war sehr spannend, und ich bin viel abgelenkt worden. Jetzt kann dann wieder Ruhe einkehren“, so der Österreicher. Grundsätzlich sei der 31-Jährige aber in guter Verfassung. An der Weltmeisterschaft wird er also teilnehmen, mit einem Schock ist er aber dennoch davon gekommen.

Mehr Nachrichten für dich:

Ab Mittwoch (26. Februar) geht es dann in Trondheim in Norwegen los. In den elf Tagen werden insgesamt 25 Goldmedaillen im Langlauf (12), Skispringen (7) und der Kombination (6) vergeben.