Sebastian Vettel und Mick Schumacher: Jetzt ist es offiziell – „Freue mich sehr, zurückzukehren“

Gute Nachrichten für alle Motorsport-Fans! Nur wenige Tage nach dem die „Race of Champions“-Veranstalter die Rückkehr angekündigt hatten, stehen auch die ersten Fahrer fest. Sebastian Vettel und Mick Schumacher werden auch dieses Mal dabei sein.

Wie schon in den vergangenen Jahren werden Sebastian Vettel und Mick Schumacher gemeinsam für Deutschland beim „Race of Champions“ an den Start gehen. Aber auch im Einzel werden sie um den Titel in Australien kämpfen.

Sebastian Vettel und Mick Schumacher fahren bei „Race of Champions“

Nach einem Jahr Pause kehrt das „Race of Champions“ 2025 zurück. Ausgetragen wird der legendäre Wettkampf mit Motorsport-Stars aus der ganzen Welt dieses Mal in Australien. Die Strecke liegt im Olympiastadion in Sydney.

+++ Mick Schumacher zurück in die Formel 1? Audi-Chef macht es öffentlich: „Definitiv“ +++

Nur einer Woche nach der Ankündigung und kurz vor dem Ticketverkauf stehen nun zwei prominente Fahrer bereits fest. Mick Schumacher und Sebastian Vettel haben ihre Zusage gegeben. Sie werden wie 2023 an dem Event teilnehmen.

„Ein großartiger Austragungsort“

„Ich freue mich sehr, zum Race of Champions zurückzukehren und wieder mit Mick zusammenzuarbeiten. Es wird aufregend sein, im ehemaligen Olympiastadion in Sydney zu fahren, das ein großartiger Austragungsort für das Race of Champions zu sein scheint“, wird Vettel in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. Schumi Jr. sagt über den Wettkampf: „Australien ist einer meiner Lieblingsorte, und Deutschland zusammen mit Sebastian beim ROC Sydney zu vertreten, wird sicher ein großer Spaß.“

Das könnte dich auch interessieren:

Vettel reist zu dem Event, was am 7. März und 8. März stattfindet, als einer der erfolgreichsten Fahrer der Geschichte zum „Race of Champions“. Er war elf Mal dabei, konnte schon sieben Mal den Nationen-Titel und einmal den Einzel-Sieg einfahren. Mick Schumacher war drei Mal mit dabei, wurde 2023 Zweiter in der Einzelwertung.