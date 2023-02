Sebastian Vettel befürchtet Formel-1-Verbot – „Bin sehr vorsichtig“

In seinen letzten Jahren in der Formel 1 hat es sich Sebastian Vettel zur Aufgabe gemacht, für den Klimaschutz zu protestierten. Mit verschiedensten Aktionen machte der 35-Jährigen im Rahmen der Rennen auf Missstände aufmerksam.

Auch nach dem Ende seiner Karriere in der Formel 1 bleibt Sebastian Vettel ein Sprachrohr. Der vierfache Weltmeister sorgt sich jetzt sogar um die Zukunft der Rennserie. Er befürchtet sogar ein Verbot.

Sebastian Vettel warnt die Formel 1

„Ich liebe den Motorsport und bin sehr vorsichtig, wenn es um die Zukunft geht. Wir haben junge Fahrer, ich habe selbst Kinder, und ich denke, es ist wirklich ein Privileg, den Motorsport so zu erleben, wie ich es getan habe. Es wäre schade, wenn dies eines Tages aus offensichtlichen Gründen verboten werden würde“, sagte der 35-Jährige im Rahmen des „Race of Champions“.

Die offensichtlichen Gründe? Hoher CO2-Ausstoß, Umweltverschmutzung, fehlende Nachhaltigkeit. Die Formel 1 ist ein Mega-Event. Alleine durch die Reisen zu den einzelnen Rennen verursachen die Teams einen großen Schaden.

Formel 1 erwartet „großes Problem“

„Ich denke, dass wir für die Zukunft, wenn wir diesen Sport weiter ausüben und unsere Leidenschaft für den Rennsport pflegen wollen, über Alternativen nachdenken müssen“, betonte der 35-Jährige und malte ein trauriges Szenario aus: „Andernfalls können wir noch ein paar Jahre so weitermachen, wie wir es gewohnt sind, bevor wir mit einem wirklich großen Problem konfrontiert werden.“

Es sei gut zu sehen, dass sich die Menschen darüber Gedanken machen. Auch im Motorsport gäbe es mittlerweile Menschen, die „überlegen, wie sie eine nachhaltige Zukunft schaffen können.“ 2026 wird bei den Motoren der Anteil der elektrischen Leistung beispielsweise auf 50 Prozent erhöht. Noch ist für den Geschmack von Vettel aber zu wenig passiert.

Der 35-Jährige hat seine Karriere in der Formel 1 am Ende des vergangenen Jahres beendet und widmet sich jetzt wieder mehr seiner Familie. Eines ist aber klar: Für den Klimaschutz wird Vettel auch in Zukunft kämpfen.