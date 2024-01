Sebastian Vettel: Foto lässt Fans ausflippen – plötzlich taucht er HIER auf

Seit Sebastian Vettel seine Karriere in der Formel 1 beendet hat, taucht er nur selten in der Öffentlichkeit auf. Fans sehnen sich nach mehr, doch seinen Instagram-Account bespielt der viermalige Weltmeister mit Bedacht, zeigt dort keine privaten Einblicke.

Ein Schnappschuss von Sebastian Vettel lässt die Fans deshalb jetzt ausflippen. George Russell, aktuell Stamm-Pilot bei Mercedes, teilte ein Foto mit dem Formel-1-Champion bei Instagram und ließ die Fan-Herzen damit höherschlagen.

Sebastian Vettel: Fans entdecken ihn HIER

Erst seit Sommer 2022 ist Sebastian Vettel bei Instagram zu finden. Der deutsche Rennfahrer sträubte sich lange Zeit gegen Social Media, entschloss sich schließlich aber doch dafür, dort einen Account zu eröffnen – und das aus einem ganz besonderen Grund. Vettel gab dort damals sein Karriereende bekannt.

Inzwischen gibt’s dort regelmäßig Content von Vettel. Dabei geht es aber hauptsächlich um seine Tätigkeit als Umweltaktivist, seine neusten Aktionen wie „Save the Bees“ oder es gibt alte Fotos aus Vettels Karriere. Intime, private Einblicke sind dort nur ganz selten zu sehen.

Jetzt tauchte Vettel ganz zufällig bei Instagram auf – aber nicht auf seinem eigenen Account. Mercedes-Pilot Russell teilte einige Fotos von seinem Besuch des Hahnenkammrennens in Kitzbühel. Darunter auch ein gemeinsames Bild mit Vettel.

Die beiden Rennfahrer-Kollegen posieren gemeinsam für ein Foto. Vettel grinst in die Kamera, ist in voller Montur unterwegs: Skijacke, Rucksack, Helm, Brille – sieht aus, als wäre er nicht nur zum Gucken, sondern auch zum Selberfahren dort gewesen. Tatsächlich war das so: Vettel nahm am Charity-Race in Kitzbühel teil, sauste einmal den Zielhang der Streif hinunter.

„Ich hab ihn wirklich vermisst“

Die Fans jedenfalls sind einfach nur glücklich, einen Schnappschuss von Vettel zu sehen. In den Kommentaren flippen sie regelrecht aus. „Wir lieben eine Seb-Sichtung“, „Seb! Ich hab ihn wirklich vermisst“ oder „Oh mein Gott“, heißt es dort.

Die Streif wird jedes Jahr zum Schaulaufen der Superlative. Dort sind unzählige Stars aus allen Bereichen vor Ort. Russell besuchte das Rennen im Übrigen mit seiner Freundin Carmen Mundt, seinem Chef Toto Wolf und dessen Frau Susie Wolff.