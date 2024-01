„Race of Champions“ 2024: Fans warten sehnsüchtig – jetzt spricht der Veranstalter

Formel 1, DTM, Rallye und Co. – Fahrer aus den unterschiedlichsten Rennserien kommen zusammen und treten gegeneinander an. Das „Race of Champions“ ist für viele Motorsport-Fans aus der ganzen Welt ein echtes Highlight.

Für 2024 gibt es bislang allerdings noch keinen Termin für die Austragung des „Race of Champions“. Und auch ein Veranstaltungsort wird noch gesucht. Gegenüber DER WESTEN teilte der Veranstalter nun den aktuellen Stand der Planungen mit.

„Race of Champions“ findet 2024 statt!

In den vergangen zwei Jahren fand das „Race of Champions“ immer zu Beginn des Jahres im schwedischen Pite Havsbad statt. Bereits im September 2023 teilte der Veranstalter allerdings mit, dass daraus dieses Mal nichts wird.

„Aufgrund der jüngsten Ungewissheit über die Nutzung des Strand- und Seegeländes kann Pite Havsbad 2024 nicht Gastgeber des Race of Champions sein“, hieß es damals in der offiziellen Pressemitteilung. Seit dem warten die Fans vergebens auf einen neuen Termin.

Der ein oder andere Fan war schon in Sorge, doch jetzt herrscht Gewissheit: Auch 2024 soll das „Race of Champions“ wieder stattfinden. Gegenüber DER WESTEN teilte ein Sprecher mit: „Wir sind in fortgeschrittenen Gesprächen mit einer Reihe von potenziellen Austragungsorten für das nächste Race Of Champions und hoffen, in den nächsten Wochen bekannt geben zu können, wo das nächste Event stattfinden wird und welche Fahrer teilnehmen werden.“

Große Tradition mit Vettel & Co.

Das „Race of Champions“ gibt es bereits seit 1988 und wurde von Frederik Johnsson und der ehemaligen französischen Rallye-Werksfahrerin Michele Mouton ins Leben gerufen. Das Event, bei dem die besten Rennfahrer der Welt teilnehmen, fand zuvor bereits in legendären Sportstätten wie dem Stade de France in Paris oder dem Londoner Wembley-Stadion statt. 2010 und 2011 wurde in Deutschland in der Arena in Düsseldorf gefahren.

Sebastian Vettel ist beispielsweise ein riesiger Fan der Veranstaltung, nahm insgesamt schon 13 Mal beim „Race of Champions“ teil und holte siebenmal den Nations Cup. Von 2007 bis 2012 gewann er sechsmal in Folge gemeinsam mit Michael Schumacher.